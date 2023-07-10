Герасимов впервые появился на публике после бунта Пригожина 2 10.07.2023, 12:24

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Возможно, совещание с главой Генштаба РФ — инсценировка.

Министерство обороны России утром 10 июля опубликовало отрывок записи с совещания в штабе объединенной группировки войск, на котором присутствовал начальника Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет «Верстка». Это произошло на фоне слухов об отстранении Герасимов от обязанностей.

На видео, опубликованном минобороны РФ, Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктора Афзалова.

При этом в кадре отсутствовал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, предположения о возможном задержании которого появились после мятежа наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер». Суровикин также не сидел в президиуме вместе с Герасимовым, хотя является его замом по руководству войсками РФ в Украине. Таким образом, Суровикин не появляется на публике уже 11 день, отмечает «Верстка».

Советник главы МВД Антон Геращенко, как пишет «Гордон», уверен, что Герасимова показали, чтобы опровергнуть заявления о том, что тот отстранен после мятежа, а обязанности командующего объединенной группировкой войск исполняет генерал Михаил Теплинский.

«Смотрите, мол, сами: вот живой сидит, бумагами шуршит, доклады заслушивает, задачи ставит. Один только вопрос: почему доклад «об уничтожении четырех украинских баллистических целей» представил начальник главного штаба ВКС Афзалов, а не лично главнокомандующий ВКС РФ?» – поинтересовался он.

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