«А Суровикин где?»: в РФ высмеяли первое появление Герасимова после бунта Пригожина

«А Суровикин где?»: в РФ высмеяли первое появление Герасимова после бунта Пригожина4
- 10.07.2023, 15:29
- 6,738
Такое событие не осталось незамеченным.
Начальник генерального штаба страны-агрессора России генерал Валерий Герасимов впервые появился на публике после того, как владелец частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин совершил вооруженный мятеж в РФ. Российского генерала не было видно в публичном пространстве с 23-24 июня, когда вагнеровцы совершили мятеж, пишет glavred.info.
Теперь Минобороны РФ опубликовало в официальном Telegram-канале видео, на котором Герасимову докладывают об уничтожении четырех ракет С-200, которые якобы 9 июля были запущены по территории России.
В российском Генштабе заверили, якобы Герасимов остается командующим объединенной группировки войск в так называемой «зоне СВО», хотя накануне в СМИ сообщали, якобы его отстранили и он больше не будет руководить действиями российских оккупантов в Украине.
Россияне мгновенно отреагировали в сети на первое появление Герасимова после бунта Пригожина. Такое событие не осталось незамеченным, но обернулось оно высмеиванием российского генерала. Так, некоторые называли его в комментариях «позором» и «клоуном», а некоторые спрашивали, почему всё-таки до сих пор не объявляется еще и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал Сергей Суровикин.