«А Суровикин где?»: в РФ высмеяли первое появление Герасимова после бунта Пригожина 4 10.07.2023, 15:29

6,738

Такое событие не осталось незамеченным.

Начальник генерального штаба страны-агрессора России генерал Валерий Герасимов впервые появился на публике после того, как владелец частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин совершил вооруженный мятеж в РФ. Российского генерала не было видно в публичном пространстве с 23-24 июня, когда вагнеровцы совершили мятеж, пишет glavred.info.

Теперь Минобороны РФ опубликовало в официальном Telegram-канале видео, на котором Герасимову докладывают об уничтожении четырех ракет С-200, которые якобы 9 июля были запущены по территории России.

В российском Генштабе заверили, якобы Герасимов остается командующим объединенной группировки войск в так называемой «зоне СВО», хотя накануне в СМИ сообщали, якобы его отстранили и он больше не будет руководить действиями российских оккупантов в Украине.

Россияне мгновенно отреагировали в сети на первое появление Герасимова после бунта Пригожина. Такое событие не осталось незамеченным, но обернулось оно высмеиванием российского генерала. Так, некоторые называли его в комментариях «позором» и «клоуном», а некоторые спрашивали, почему всё-таки до сих пор не объявляется еще и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал Сергей Суровикин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».