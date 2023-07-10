Украина усилит оборонительные рубежи на границе с Беларусью 10.07.2023, 16:22

Наев рассказал о ситуации и тренировках военных.

Оборона Украины в Северной операционной зоне на Житомирском, Ривненском и Волынском направлениях будет усилена. Речь идет не только об обустройстве фортификаций, но и о тренировках военных и передаче подразделениям дополнительного оружия и военной техники.

Об этом в понедельник, 10 июля, заявил в Facebook командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев. Он сообщил, что проверка украинской обороны на границе с Беларусью завершена.

«Администрациям и нашим воинам определены задачи улучшения оборонных рубежей и позиций», – написал генерал-лейтенант.

Он пообещал, что в скором времени оборона Украины станет более прочной. Для этого будут усовершенствоваться и возводиться новые инженерные заграждения.

«Начата тренировка наших воинов в разных ситуациях. Эта работа будет планово продолжаться и дальше. Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы», – сообщил Наев.

«Оборона будет укреплена. И мы обязательно вместе победим!» – подытожил командующий Объединенными силами ВСУ.

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