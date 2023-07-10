В Беларуси произошла еще одна утечка данных

В Беларуси произошла еще одна утечка данных1
- 10.07.2023, 17:00
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Это третий случай с начала месяца.
В Беларуси произошел еще один крупный слив персональных данных. На этот раз в Сеть попали сведения о клиентах известного белорусского производителя дверей — компании «Юркас», сообщает «Зеркало» со ссылкой на Национальный центр персональных данных.
В центре сообщили, что утечка данных произошла в результате несанкционированного доступа к информационной системе компании. В Сеть попали имена, адреса электронной почты, а также номера телефонов не только клиентов, но и сотрудников «Юркаса».
Отмечается, что слив затронул не более 5 тысяч клиентов.
Напомним, это не первая крупная утечка персональных данных из белорусских компаний за последнее время. 5 июля появилась информация о сливе из магазина buslik.by — на продажу выставили данные 220 тысяч пользователей. На следующий день стало известно, что на продажу выставили сведения о 730 тысячах пользователей интернет-магазина «Остров чистоты и вкуса».
В Национальном центре персональных данных сообщили, что проанализировали недавние сливы данных. Там обещают в ближайшее время рассказать, в чем были их причины.