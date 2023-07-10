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ВСУ в районе Бахмута уничтожили вражеские МТЛБ и пикап

  • 10.07.2023, 20:01
  • 1,072
ВСУ в районе Бахмута уничтожили вражеские МТЛБ и пикап

Видео.

Украинские военные на Бахмутском направлении продолжают уничтожать врага. Используя «Стугну» они подбили вражеские МТЛБ и пикап с оккупантами.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

«Бахмутское направление. Удачная работа одного из «противотанковых» расчетов 30-й ОМБр», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала бойцы сожгли из «Стугны-П» вражеский пикап с личным составом россиян и боеприпасами. А потом, на другой позиции, воины увидели вражеский МТЛБ и также превратили его в металлолом.

«Это был хороший подарок от армейцев для командира отделения, который накануне праздновал день рождения», - добавил Сырский.

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