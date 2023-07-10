НАТО перебросит к границам с Россией 30 тысяч солдат 10.07.2023, 20:20

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Страны НАТО готовятся вчетверо расширить «восточный фланг».

Страны НАТО готовятся вчетверо расширить военное присутствие вблизи границ России в ответ на угрозы режима Владимира Путина, начавшего крупнейшую с 1940-х войну на территории Европы.

Как сообщает The New York Times, численность сил в 8 странах «восточного фланга» Северо-атлантического альянса будет увеличена почти до 40 тысяч солдат.

Сейчас боевые группы, размещенные на Востоке НАТО, насчитывают в общей сложности немногим более 10 тысяч военных. По итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 10-11 июля, лидеры блока должны утвердить решение увеличить их численность до 4-5 тысяч в каждой из стран (32-40 тысяч человек суммарно). В частности, Германия перебросит дополнительно 4 тысячи солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву, а Канада - 1,2 тысячи военных в Латвию.

После начала российского вторжения в Украину НАТО объявило о создании сил быстрого реагирования численностью 40 тысяч человек, и планах блока — его увеличение до 300 тысяч.

В состав НАТО вошла Финляндия, в результате чего протяженность границы с Россией с блоком выросла вдвое — на 1,3 тысячи км, а вооруженные силы альянса пополнила одна из самых боеспособных армий Европы, крупнейшая по числу артиллерийских стволов (1,5 тысячи).

Польша, входящая в НАТО с 1999 года, попросила США о размещении на своей территории ядерного оружия, а также заключила контракт на приобретение американских систем ПРО и ПВО на $15 млрд.

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