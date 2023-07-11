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СМИ: В районе Бердянска ликвидировали российского генерала

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  • 11.07.2023, 10:15
  • 5,806
СМИ: В районе Бердянска ликвидировали российского генерала
Олег Цоков

В сентябре 2022 года военачальник РФ был ранен, но выжил.

В районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич», - написал он.

По словам Андрющенко, в сентябре 2022 года его уже ранили, но он выжил.

«Сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно», - добавил советник мэра.

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