СМИ: В районе Бердянска ликвидировали российского генерала 6 11.07.2023, 10:15

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Олег Цоков

В сентябре 2022 года военачальник РФ был ранен, но выжил.

В районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич», - написал он.

По словам Андрющенко, в сентябре 2022 года его уже ранили, но он выжил.

«Сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно», - добавил советник мэра.

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