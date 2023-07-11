Российские войска начали бегство с важного направления в Луганской области 11.07.2023, 14:14

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сергей гайдай

Отступают даже элитные подразделения.

На одном из Луганских направлений у ВСУ есть конкретные успехи, в результате которых противник начал бежать, сообщил

Об этом сообщил экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью для «Фабрики новин».

«Как говорят наши бойцы, на определенных участках враг посыпался и сейчас убегают не только штурмовики из «Шторм-Z», но даже хваленый «Вихрь» – одно из элитных подразделений в РФ», – отметил эксперт.

Сергей Гайдай не сказал, на каком именно направлении это происходит, но напомнил, что на Луганщине их всего три.

Затем он еще раз подчеркнул, что даже элитный российский «Вихрь» убегает в результате давления ВСУ.

Кроме того, эксперт прокомментировал очередное интригующее видео, которое недавно появилось в медиапространстве.

Украинская разведка опубликовала видеоролик с обратным отсчетом времени, где идут определенные боевые действия и просто кратко подписала: «Пришло время возмездия».

«Честно говоря, я думаю, что это просто для поддержания позитивного духа украинцев, потому что бойцов поддерживать такими роликами не нужно: они сами делают материал для подобных материалов», – высказал свое мнение Гайдай.

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