Польша конфисковала активы самого разбогатевшего за год войны российского миллиардера 11.07.2023, 20:03

Вячеслав Кантор

Речь идет о Вячеславе Канторе.

Власти Польши объявили о конфискации активов российского миллиардера Вячеслава Кантора, установившего рекорд по темпам увеличения состояния в 2022 году.

Кантор, который встретил войну, имея $4,1 млрд, а меньше чем через год после ее начала разбогател до $11,3 млрд, лишен доли в размере 20% акций польской Grupa Azoty — крупнейшего в стране производителя удобрений.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление правительства Польши, акции Кантора, которыми владел принадлежащий российскому бизнесмену «Акрон», переданы во временное принудительное управление.

Глава министерства развития и технологий Польши Вальдемар Буд пояснил, что власти будут искать инвестора, который выкупит «замороженную» долю Кантора и заплатит компенсацию.

«Шаг за шагом мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Будь то получение независимости от российских энергоресурсов или ограничение российского влияния и капитала», — пояснил Буд, добавив, что Польша стала первой страной, которая законодательно закрепила институт временного принудительного управления активами для попавших под санкции россиян (цитаты по РБК).

Фигурант санкционных списков ЕС, Великобритании и Швейцарии, Кантор до войны владел 94% акций «Акрона» — одного из крупнейших в РФ производителей удобрений. После попадания под санкции в марте 2022 года 69-летний Кантор передал 45% акций компании топ-менеджерам.

В сентябре прошлого года Италия наложила арест на 11 вилл Кантора на острове Сардиня, которые тот, по данным L’Unione Sarda купил у бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

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