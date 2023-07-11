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В Витебске задержали экс-бойца батальона «Азов» Станислава Гончарова

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  • 11.07.2023, 20:43
  • 10,366
В Витебске задержали экс-бойца батальона «Азов» Станислава Гончарова
Станислава Гончаров

Недавно он вышел из тюрьмы.

В Беларуси задержали бывшего бойца украинского батальона «Азов» Станислава Гончарова по прозвищу Террор-машина.

Провластные источники отметили, что Гончаров был задержан витебскими силовиками, «едва успев освободиться из тюрьмы». В марте 2017 года его осудили на семь лет лишения свободы.

По его словам, им заинтересовались оперативники из-за татуировок.

С 2014 по 2016 годы Гончаров принимал участие в боевых действиях в Украине в составе батальона «Азов».

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