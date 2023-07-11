Президент Чехии: Единодушное согласие 31 страны относительно будущего Украины в НАТО — это успех
- 11.07.2023, 21:42
Петр Павел – о результатах саммита.
Президент Чехии Петр Павел считает, что решение саммита НАТО в Вильнюсе является успехом для Украины.
Об этом Павел написал в своем твиттере.
«Мы знаем путь. Единодушное согласие 31 страны относительно будущего Украины в НАТО — это успех. Благодаря сегодняшней договоренности ее путь к членству будет короче», - отметил Павел.
Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра в новом формате Совета Украина-НАТО, где он «впервые примет участие как равный среди равных».
Успехи Украины до конца 2023 года станут основой для предстоящих переговоров, - написал Павел.