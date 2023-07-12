Украинская армия взяла под контроль все высоты вокруг Бахмута 12.07.2023, 7:47

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Оперативное окружение войск РФ показали на картах.

Украинские войска ведут контрнаступательную операцию на северной и южной окраинах Бахмута и контролируют все высоты вокруг города. Также, ВСУ продолжают продвигаться на Юге.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 8 июля, показывают удары украинской артиллерии по российским войскам в Торском. 11 июля российские источники сообщили, что подразделения Центральной группировки войск РФ ведут наступление в Луганской области вдоль линии Сватово-Кременной.

Российский источник утверждал, что украинские военные развернули силы для усиления позиций у линии Сватово-Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы в этом направлении ведут оборону и удерживают рубеж.

11 июля российские войска не достигли никаких подтвержденных территориальных достижений на севере Харьковской области.

Бои в Донецкой области

11 июля украинские войска продлили контрнаступательную операцию на северной и южной окраинах Бахмута. Министерство обороны России утверждало, что российские войска, якобы, отразили украинские атаки северо-западнее Клещиевки.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия и контролируют все высоты вокруг Бахмута.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска продолжают атаковать тактические высоты вокруг Клещиевки и якобы уменьшили свою контрнаступательную активность возле Раздолевки. Другой военный блогер РФ утверждал, что украинские войска заняли новые позиции северо-западнее Клещиевки и продвинулись до 1,5 км вблизи Роздоловки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Григоровки и Орехово-Василовки. На геолокационных кадрах, опубликованных 11 июля, также видно, как украинские войска отражают атаку России на восточной окраине Орехово-Василовки.

Российские войска, 11 июля, начали штурм украинских позиций на линии фронта Донецк – Авдеевка. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского и Северного. Украинские военные также сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян у Марьинки и Победы.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, показывают, что российские пехотинцы отступили после неудачного штурма к северу от Авдеевки и покинули раненого военнослужащего РФ, впоследствии покончившего с собой жизнь.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контратаку по позициям россиян у Невельского, Первомайского, Северного, Красногоровки, Водяного и Опросного.

Южная ось

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска установили контроль над позициями у Грушевой Балки. Другой блоггер утверждал, что украинские войска атаковали российские позиции к западу от Старомайорского.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Благодатного. Представитель Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что российские войска перебросили чеченские силы «Ахмат», подразделения батальона «Восток» и неопределенные отряды «Шторм Z» в неопределенные районы Запорожской области из-за давления украинских артиллерийских подразделений.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, показывают продвижение украинцев к северо-востоку от Роботиного. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы смогли продвинуться в районе Роботиного, потому что они атаковали прифронтовую зону, где россияне имели наименьшее количество мин и укреплений.

Несколько российских источников утверждали, что украинские войска сосредоточили свою атаку на полосе российских оборонительных рубежей между позициями 291-го мотострелкового полка и 70-го мотострелкового полка (оба входят в состав 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии). Они также сообщили, что украинские войска продвинулись на российские оборонные линии у Роботино на глубину 400 метров.

Российские источники заявили, что войска РФ покинули свои позиции в дачной зоне на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области. Утверждали, что украинские силы продолжают удерживать ограниченные позиции вблизи Антоновского моста и две новые украинские группы развернулись в этом районе на скоростных катерах из Антоновки в ночь на 10 июля.

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