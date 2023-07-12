ВСУ разгромили базу спецвойск РФ под Мариуполем

ВСУ разгромили базу спецвойск РФ под Мариуполем3
- 12.07.2023, 7:59
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Повторилась история с ПТУ в Макеевке.
Украинские военные разбили базы российских оккупантов в поселке Ялта Донецкой области, сообщает dialog.ua.
Российские «волонтеры» Роман и Маргарита Кривцовы из Курска рассказали, что под Мариуполем практически повторилась история с ПТУ в Макеевке, где в результате удара по базе армии РФ в ночь на 1 января погибли сотни захватчиков.
В этот раз украинские ракеты прилетели в поселок Ялта Донецкой области и попали в гостиницы, где жили оккупанты. Было очень много «груза 200», но этот случай российские власти скрыли.
«В два поселка рядом с Мариуполем, находятся в глубоком тылу, по базам, где находятся наши спецвойска, были два прилета...Прилет был конкретный, и очень много там жертв среди наших. Почему-то этой информации нигде, даже у военкоров не встречал», - сказал Роман Кривцов.
За последние сутки ВСУ на Южном фронте также нанесли удары с помощью HIMARS и Storm Shadow по тыловым базам ВС РФ в Бердянске, Токмаке и Скадовске.
О мощных «прилетах» пишут массово паблики оккупированного Юга Украины. Информацию подтвердил и мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров на официальном канале в Telegram.
Как сообщал сайт Charter97.org, под удар попал люксовый отель «Дюна» в оккупированном Бердянске. Предварительно, там был ликвидирован командный пункт 58-й армии ВС РФ вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым.
Ликвидацию последнего подтверждают российские СМИ. Он руководил ракетными ударами по Украине.