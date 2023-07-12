ВСУ взяли в окружение и разбили бригаду РФ из Якутии 7 12.07.2023, 8:14

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Ликвидировано около 1000 российских военных.

Стало известно о новом разгроме российских военных под Бахмутом, где ВСУ взяли в окружение 83-ю десантно-штурмовую бригаду из Якутии, которая всего за трое суток боев потеряла 30% личного состава.

О тяжелейших потерях россиян стало известно после публикации коллективного обращения родственников к Путину, передает dialog.ua.

Указанную бригаду ВС РФ ранее перебросили в Клещеевку из Запорожской области, где она попала под раздачу ВСУ в период со 2 по 5 июля.

Стало известно, что с большими потерями якутское подразделение смогло выйти из окружения, однако им, не дав передышки, отдали приказ вновь возвращаться на позиции. В результате всего за трое суток боев штурмовая бригада из Якутии потеряла 30% личного состава.

Численность бригады составляет около 3 000 человек, таким образом, за три дня под Бахмутом было убито порядка тысячи военных.

Ранее мобилизованные из 83-й ДШБ уже записывали видео, в котором жаловались, что их обманом отправили на передовую.

Лидер полка «Азов» Андрей Билецкий в своем Telegram-канале опубликовал кадры с 10 военными РФ, которых они взяли в плен во время штурма одного из опорных пунктов под Бахмутом.

Напомним, что подразделения украинской армии на протяжении нескольких последних суток удерживают Бахмут и его окрестности под огневым контролем, расстреливая оккупантов с занятых высот.

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