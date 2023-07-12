Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина

12.07.2023, 9:22

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Наталья Радина

Необходимо немедленно вводить эмбарго на торговлю с Беларусью.

Гибель в тюрьме известного белорусского художника Алеся Пушкина повергла в шок. Хотя это уже четвертый политзаключенный, который умирает в белорусской тюрьме после 2020 года. Четвертый, которого мы знаем. Имена огромного числа узников совести неизвестны правозащитникам и журналистам. До этого в колонии избили до смерти общественного активиста Витольда Ашурка, от сердечного приступа в застенках скончался блогер Николай Климович, из Лидского РОВД выбросился (или выбросили?) поэт Дмитрий Сорокин.

Алесь Пушкин убит в тюрьме, это не вызывает сомнений, какие бы фальшивые экспертизы ни подсовывали каратели родственникам. 57-летний художник, до ареста полный сил, не страдающий хроническими заболеваниями, постоянно подвергался пыткам и бесчеловечному обращению. В последних письмах из гродненской тюрьмы он сообщал, что похудел за короткое время на 20 килограмм, писал, что очень болят почки. Пушкина без сознания доставили в гродненскую больницу скорой помощи, во время операции его сердце остановилось...

Убит один из лучших и светлых художников Беларуси, который писал иконы и расписывал храмы. Убит один из самых смелых художников, который открыто выступал против диктатуры с первых дней ее существования. Убит настоящий патриот, который любил свою страну больше жизни.

Его смерть всколыхнула белорусов, стихийные акции памяти Алеся Пушкина прошли у посольств Беларуси за рубежом: люди приносили цветы, свечи, национальные флаги, выступали, требовали справедливости, наказания виновных...

Хотя чего требовать от лукашенковских холуйских дипломатов? Единственное, что белорусские демократы могут сейчас делать — это требовать усиления и ужесточения санкций в отношении белорусского режима, вплоть до закрытия границ с ЕС, полного эмбарго на торговлю с Беларусью и остановки транзита товаров через территорию страны. Это те меры, которые Запад вполне может ввести. Нужна только политическая воля.

Юридические основания для этого уже созданы. Недавнее решение о применении в отношении Беларуси 33-й статьи Устава Международной организации труда означает введение эмбарго на торговлю с Беларусью. Рекомендации МОТ обязаны принимать правительства стран-членов организации. На сегодняшний день участниками МОТ являются 187 государств.

Именно слабость введенных санкций и их масштабный обход позволяет сегодня режиму Лукашенко практически безнаказанно убивать людей в тюрьмах. Давление на узников совести усилилось именно тогда, когда Запад прекратил вводить санкции против режима. Больше года против диктатуры не вводится никаких мер, на белорусскую контрабанду в ЕС благосклонно закрываются глаза, а судьбы политзаключенных ушли в тень и мало интересуют западных бюрократов. А люди гибнут, людей убивают. И родственники политзаключенных, о которых часто из-за полной изоляции ничего не известно месяцами, боятся, что могут их больше не увидеть живыми.

Мы можем остановить убийства в центре Европы. Для этого нужно уничтожить преступный режим Лукашенко, применив против него все рычаги давления, которые только возможны. А этих рычагов у мира предостаточно.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

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