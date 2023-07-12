«Алесю Пушкину не оказали медицинскую помощь при прободной язве» 12 12.07.2023, 10:26

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Алесь Пушкiн

Фото: «Радыё Свабода»

Его просто убили в тюрьме.

Источник, знакомый с ситуацией со смертью художника Алеся Пушкина, рассказал MOST, что произошло в гродненской больнице, где умер политзаключенный.

У Алеся Пушкина была прободная язва, ему вовремя не оказали помощь в тюрьме.

Художника уже в бессознательном состоянии привезли в больницу 11 июля, на операционном столе у него остановилось сердце.

— Пушкина привезли в больницу фактически умирающего. У него был развит перитонит, было септическое состояние и полиорганная недостаточность. Если сказать простым языком, у него была дырка в желудке. Практически не было шансов на спасение.

Прободная язва вызывает острую боль. Поэтому пациент сразу обращается с жалобами. Как правило, у человека есть несколько суток для того, чтобы устранить проблему оперативно. Если человеку вовремя оказать помощь, он будет дальше жить. После таких операций пациента, как правило, уже через пару дней отпускают домой. Если этого не сделать вовремя, то прободение язвы вызовет перитонит и впоследствии септический шок. Ситуация с Пушкиным? Его просто убили в тюрьме, по-другому я это не назову. Просто не могло быть такого, чтобы он не обращался в тюрьме за помощью, потому что такая клиническая картина вызывает острейшую боль. Он должен был испытывать сильные страдания, это как кинжал в животе, — сказал собеседник.

Собеседник отмечает, что язва у Пушкина могла воспалиться из-за тюремного питания, а также неоказания медицинской помощи.

— Кормят в гродненской тюрьме не очень, также ситуация с оказанием медицинской помощи там на низком уровне. В итоге мы получаем очередную смерть политзаключенного. Нельзя замалчивать про такое бесчеловечное отношение, белорусов просто уничтожают в тюрьмах. Начальник медицинской части гродненской тюрьмы Виктор Лутцев отвечает за своевременное оказание помощи заключенным. В его обязанности входит решение о госпитализации. Но как показывает ситуация Пушкина госпитализировали очень поздно, — сказал источник MOST.

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