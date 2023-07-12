Как в итальянском Турине появились автомобили легендарной марки 12.07.2023, 10:53

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Первенец компании представлял собой небольшую открытую машину.

124 года назад началась история одного из крупнейших в мире автомобильных концернов: группа бизнесменов и финансистов заключили договор о создании в городе Турин акционерного общества Fabrica Italiana di Automobili Tourino – сокращенно FIAT, пишет «Автоцентр».

Одним из руководителей компании стал блестящий организатор Джованни Аньелли, а конструкцию автомобиля создал талантливый инженер Аристид Фатччиоли. Ранее он работал на небольшой фирме Ceirano, но FIAT купил ее на корню вместе с рядом перспективных сотрудников.

Первенец компании FIAT представлял собой небольшую открытую машину весом всего 280 кг, но при этом 4-местную. В задней ее части был установлен мотор водяного охлаждения с двумя горизонтально расположенными цилиндрами. А радиатор змеевикового типа располагался межу передними колесами. При рабочем объеме лишь 679 см куб. двигатель выдавал на-гора всего 3,5 л. с. Тем не менее, работая в паре с 3-ступенчатой коробкой передач, он разгонял автомобиль до скорости 40 км/ч.

Первые несколько автомобилей изготовили еще на производственных мощностях фирмы Ceirano. А в марте 1900 года вступил в действие вновь построенный завод в Турине. В итоге за два года было выпущено 20 автомобилей.

В 1901 году руководство фирмы поставило перед Фаччиоли новую задачу: создать автомобиль с передним расположением двигателя, однако тот отказался, и на его место взяли другого главного инженера – Энрико. И тот в 1902 году сотворил такой автомобиль с мотором в 4,2 л. (12 л. с.) А в 1907 году появился FIAT с 6-цилиндровым двигателем в 11 034 см куб.

А самым первым автомобилем FIAT, получившем широкое распространение, стала модель Zero 1912 года. Четырехцилиндровый мотор (1846 см куб.) развивал 15 л. с., коробка была 4-ступенчатая. Машина снаряженной массой 900 кг развивала 65 км/ч. Благодаря прочности, неприхотливости и умеренной цене она завоевала сердца публики.

В 1902 году был выпущен первый коммерческий автомобиль фирмы – легкий развозной фургон на легковом шасси (1,9 л; 8 л. с.). На следующий год появился настоящий грузовик – 4-тонный (6,3 л; 24 л. с.). Максимальная его скорость составляла 12 км/ч. А в 1907 году появляется и 5-тонная машина – с двигателем 7,4 л., мощностью 40 л. с.

Такой же мотор получил и самый первый автобус от FIAT, выпущенный в том же году. Были и двухэтажные машины, которые вмещали 36 пассажиров. Интересно, что эти автобусы поставлялись даже в Англию, где работали, в частности, в городе Бристоль.

В 1909 году на заводе FIAT в Турине было выпущено 1848 машин, причем четверть из них составляли грузовые версии. Фирма стала крупнейшим производителем автомобилем в стране.

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