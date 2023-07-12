«Боль была, как от удара ножом в живот»: до какого состояния довели Алеся Пушкина в тюрьме 2 12.07.2023, 11:59

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Алесь Пушкин

Новые подродности убийства политзаключенного.

Алеся Пушкина в больницу скорой медицинской помощи привезли уже умирающим и в бессознательном состоянии.

Об этом «Зеркалу» рассказал источник, знакомый с ситуацией в БСМП Гродно.

По его словам, у политзаключенного художника была диагностирована прободная язва. Он считает, что в медицинской части гродненской тюрьмы №1 не могли не заметить симптомы этого, но не оказали своевременную помощь.

По словам Егора (имя изменено в целях безопасности), тюремные врачи могли без труда понять, что происходит с Алесем Пушкиным, потому что симптомы прободной язвы трудно с чем-то спутать:

— Особенность прободной язвы в том, что человек сразу чувствует ее появление. В стенке желудка образуется дыра, содержимое желудка попадает в брюшную полость, и брюшина воспаляется. Человек ощущает это как удар ножа в живот, это типичный симптом. Не жаловаться на это он не мог, потому что боль очень сильная. Человек лежит, ноги и руки прижаты к животу для того, чтобы уменьшить объем брюшной полости и давление.

Если при такой патологии своевременно оказать помощь, то вероятность послеоперационной смертности составит десятые доли процента.

— Видимо, ему несколько дней не оказывали помощь, потому что мало того, что был запущенный перитонит (воспаление брюшной полости), так еще и полиорганная недостаточность вследствие перитонита, сепсис и даже дырка в диафрагме. Это говорит о том, что процесс продолжался не час-два, а, скорее всего, несколько суток. Все это время не оказывалась помощь, — говорит наш собеседник.

По словам Егора, у врачей медчасти в тюрьме были все шансы спасти Алеся Пушкина:

— Понятно, что никто не может сделать в тюрьме операцию, но симптомы понятны, достаточно вовремя вызвать скорую помощь, которая доставит пациента в больницу, где ему своевременно сделают операцию.

По словам Егора, прободная язва — одна из типичных тюремных болезней. Например, такой же диагноз был у Марии Колесниковой, которую удалось спасти.

— Когда я прочитал новость о Марии Колесниковой, то сразу понял, что у нее запущенная прободная язва, но ей просто повезло, она помоложе. В тюрьме отвратительное питание — корка хлеба и стакан чая человека не вылечат. Получить необходимые медикаменты из передач невозможно. Естественно, у людей накапливаются хронические проблемы. Но самое важное — игнорирование жалоб от политических заключенных. «Если ты «змагар», то мучайся» — такое отношение нередко в белорусских тюрьмах, — заключает наш собеседник.

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