ВСУ уничтожили большую колонну техники РФ 6 12.07.2023, 13:39

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Россияне пошли на штурм около Донецкого аэропорта, но получили отпор.

Бойцы 53 отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира Мономаха отразили массированный штурм российских оккупантов на бронетехнике, уничтожив несколько БМП с личным составом противника. Как пишет liga.net, об этом сообщили в Facebook бригады, показав ролик с фрагментами оборонной операции.

OSINT-энтузиасты геолоцировали место одного из боевых эпизодов в ролике – это окраины села Водяное на Авдеевском направлении фронта, в 3 км на северо-запад от западного торца взлетной полосы Донецкого аэропорта.

«Противник пытался совершить попытку прорыва, но все, как обычно, пошло «по плану». Все подразделения 53 бригады мгновенно среагировали и безжалостно ликвидировали всю наступательную технику вместе с личным составом», – рапортовали военные.

По данным военнослужащих, уничтожено девять боевых машин пехоты.

По данным другого OSINT-ресурса, в ролике также есть кадры отражения атаки россиян в районе Красногоровки на том же направлении: это север «клещей», в которые враг пытается взять Авдеевский укрепрайон.

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