За сутки на Таврическом направлении ВСУ подбили 22 единицы военной техники оккупантов 1 12.07.2023, 15:38

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РФ потеряла более двух рот солдат, два «Града» и «Бук».

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины на таврическом направлении в течение суток выполнили 1397 огневых задач. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал 11 июля в Telegram.

«На таврическом направлении продолжаются бои. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены 22 единицы военной техники противника», – написал он.

По данным командующего, среди уничтоженной техники – шесть боевых бронированных машин, две гаубицы «Мста-Б», две реактивные системы залпового огня «Град», пушка «Гиацинт-Б», ЗРК «Бук», переносная РЛС «Кредо-М», станция РЭБ «Борисоглебск», автомобильная и другая техника оккупантов. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.

Тарнавский добавил, что за прошедшие сутки войска РФ 19 раз атаковали украинские позиции и совершили 585 обстрелов.

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