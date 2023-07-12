«Модельная карьера пошла вверх, и я начала просто жить в Дубае» 4 12.07.2023, 16:18

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Интервью с белоруской, которая снялась в сериале «Тед Лассо».

Когда агент актрисы и модели из Беларуси Эли Нова предложил ей поучаствовать в кастинге на роль в сериале «Тед Лассо», девушка переспросила: в каком сериале? «Я правда не знала об этом сериале, пока не получила роль», — смеется Эли. Ее настоящее имя — Елена, но уже много лет она представляется Эли. Так девушка пытается не стать жертвой стереотипов в головах кастинг-директоров. Потому что, услышав белорусское имя, они могут ощутить соблазн предложить Эли роль «девушки из восточноевропейской страны». А из какой страны Эли Нова? Ни один кастинг-директор не догадается, пишет сайт «Еврорадио».

«Еврорадио» созвонилось с Эли в двенадцать по парижскому времени и сразу стало понятно, из какой она страны. Потому что она здоровается по-белорусски: «Добры дзень!» Эли живет в Лондоне, каникулы в этом году проводит во Франции. Эли много лет не живет в Беларуси, но говорит с нами по-белорусски — хотя иногда кажется, что ей было бы проще по-английски.

Актриса рассказала о роли в «Теде Лассо» и сотрудничестве с легендарным режиссером Мишелем Гондри. Да-да, тем самым, что снял «Вечное сияние чистого разума» с Кейт Уинслет и Джимом Керри.

«Я видела много таких моделей, пока жила в Дубае»

— И вот вы приходите на кастинг «Теда Лассо»…

— Нет, не прихожу! Кастинги теперь, после ковида, не проходят «фейс ту фейс». Агент просто присылает тебе сценарий, ты придумываешь героиню — и записываешь диалог на видео. Это видео и попадает к кастинг-директору.

Моей героиней была модель Анастейша. Это типичная модель, которых я видела много, пока жила в Дубае. Я жила там 9 лет, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы за ними понаблюдать — за девушками, чье внимание сконцентрировано на материальных вещах или статусе.

В общем, я часто просто сижу и наблюдаю за людьми. И эти наблюдения складываю в своеобразный собственный архив. Когда я работала над ролью Анастейши, этот архив мне пригодился. Еще несколько физических особенностей я одолжила у двух своих подруг. И получилась Анастейша.

Она — полная противоположность мне. Она не сентиментальна, она не умеет слушать, она идет к цели по головам. А я? Я совсем другая, поэтому сразу решила, что в ней не будет ничего от меня. И так понемногу я и сделала эту девушку. Кажется, получилось?

Когда меня пригласили на пробы, я попросила друга: почитай со мной сцену, помоги записать кастинг. А он говорит: «Вау! „Тед Лассо“! Риалли?» И заверил: если получишь такую роль, это будет большой шаг в карьере. А потом агент позвонил и сказал: «Elee, you’ve got it».

— Подождите. Вы не знали о сериале, пока не получили роль?

— (Смеется.) Да! Но у меня большое доверие к своему агенту, так как он никогда не предлагает плохие проекты.

К тому же, может, это и неплохо. Если я буду думать о сериале, у меня не будет фокуса на героине. А мне было важно сделать, вылепить «Анастейшу». И вот теперь я уже могу посмотреть, что получилось.

— А во время съемок кто-нибудь спрашивал, откуда вы?

— О нет! Там все заняты своими делами, потому что каждая минута на съемках стоит денег. Когда работа сделана — нужно переключаться на другую. Все в фокусе, все думают только о том, как сделать проект лучше.

А ты делаешь то, что считаешь нужным для своей героини. Режиссер может подсказать, но ведь героиня — это полностью твое творчество. Никто не будет сидеть рядом с тобой и обсуждать твою работу. Работаешь над ролью как скульптор работает со скульптурой.

— А как же тогда понять, что делаешь работу хорошо?

— А никак! Ориентируйся на свои чувства и на реакцию аудитории. Конечно, если делаешь плохую работу, режиссер скажет, что нужно что-то изменить. Поэтому я рада, что мне никто ничего не говорит! Только «thank you, that’s it!».

Все иначе, если речь о работе над фильмом, а не над сериалом. Недавно я вернулась со съемок в Латвии, о которых пока не могу рассказывать подробности. В этом случае нужно было хорошо понимать цель, идею фильма, чтобы сделать ресерч героини. И подход режиссера был бережнее.

«Тебе 12 лет, ты стоишь в этом купальнике, и у тебя спрашивают, знаешь ли английский»

— Но до того, как в вашей жизни появилось кино, в нем было много моды. Это токсичное окружение? Эмоционально было непросто?

— Эмоционально было непросто в Беларуси. Я пошла в модельную школу в 12 лет. И в это же время начались все эти кастинги в бикини: европейские модельные агентства приезжают в Минск и отбирают девочек для модельной работы в таком возрасте.

И ты стоишь в этом купальнике, взрослые у тебя спрашивают, разговариваешь ли ты по-английски. Я вообще не понимала, что происходит. Родители тоже не могли что-то подсказать в этой сфере — и в те годы я не подписала ни одного контракта.

Впоследствии, в 16 лет, когда я еще училась в школе, меня пригласили в попсовый проект «Лаки». Сколько вам лет? Помните все эти проекты типа «Руки вверх?» В Беларуси были «Лаки» и «Краски». И я прыгала в этих «Лаки» на позиции певицы бэк-вокала, и мне было весело.

После этого мне захотелось сделать сольную карьеру. Я сотрудничала с продюсером Кириллом Слукой и Иваном Луценко. А потом мне захотелось денег (смеется).

Тогда я и решила поехать в Дубай работать моделью и параллельно делать сольный музыкальный проект. Но жизнь показала: я больше этого не хочу. Модельная карьера пошла вверх, и я начала просто жить в Дубае.

— Но именно это «просто жить» спустя годы помогло создать героиню для «Теда Лассо»?

— Да. Для меня все это — опыт, который я могу потом использовать в своей жизни и своей актерской работе. Никогда не знаешь, где тебе этот опыт пригодится.

Знаете, Дубай — это не только лакшери-лайфстайл. Там много рабочих, живущих в очень тяжелых условиях. Я видела людей, которые спят без кондиционера в жару «плюс пятьдесят». На обед у них только немножко какого-то риса.

Я считаю, для актрисы очень важно иметь возможность наблюдать разные проявления жизни — и там я наблюдала разный человеческий опыт.

Что касается меня, то я бы сказала, что первые дни были тяжелыми. Но через трудные дни я всегда проходила с улыбкой на лице. Потому что каждый трудный день, каждый опыт я кладу в тот самый «свой архив». И в Дубае я знала, что пройду несколько несладких шагов, но пройду, потому что мой опыт мне никто не принесет на тарелке.

А о самых чудесных вещах, которые произошли в моей жизни, я не мечтала — они просто пришли. А я просто продолжала работать и пытаться. Это моя цель по жизни — каждый день искать. И именно это искание — то, что делает человека живым.

Понемногу созрело понимание, что интереса к кино у меня больше, чем к фэшн, и пришло время двигаться дальше. Тогда я решила, что Англия будет местом, где я начну реализовывать эту мечту. Это не так далеко от дома — и это место, где можно получить хорошее актерское образование.

Возвращаться в Беларусь? Нет, этого мне не хотелось, потому что я не видела, где могу реализоваться, где в Беларуси могу найти то, о чем мечтаю. А я так мечтаю! Я мечтаю о больших проектах и верю, что всё возможно, если есть внутренний боец, внутренний воин и вера в то, что все возможно.

Все возможно — даже сотрудничество с Мишелем Гондри

— Мы приближаемся к вопросу о роли вашей мечты.

— Роли? Я не знаю ролей мечты — я чувствую роль или нет, когда она приходит. А вот список режиссеров, с которыми мечтаю поработать, у меня есть. Это Терренс Малик, Ларс фон Триер, Ксавье Долан, Лука Гуаданьино.

Когда-то я очень мечтала о работе с Мишелем Гондри — и мне повезло, я делала с ним совместный проект. Это была реклама для российского магазина «Лэтуаль».

— Тот самый Гондри? Как это было?

— Он великолепен. Очень шутливый.

Я пошла на модельный кастинг. Агент сказал мне только, что это будет реклама — и все. Когда меня выбрали на второй тур, то все, что я знала, — работаем над рекламой для российского бренда. И тут на ресепшне мне говорят: Эли, а ты знаешь, кто режиссер? Я: нет. Мне подсказывают: «Вечное сияние чистого разума».

Я говорю: шутишь! Гондри?! «Вечное сияние чистого разума» — один из пяти моих любимых фильмов. И все — мой разум поехал. Я пришла на кастинг и говорю: «Мишель, хеллоу, биг фэн!» Мы пошутили, он задал мне несколько провокационных вопросов о политике — тогда на повестке было дело Ванштейна. Я честно рассказала о своем отношении к этому — и получила роль!

Это был прекрасный проект, мы снимали его в Праге вместе с Данилой Козловским. Вот так мне повезло сняться в рекламе с таким режиссером.

— Во время нашего разговора вы сказали много слов, которые могут вдохновить усталого и разочарованного человека. А кто вам говорит такие слова?

— Моя мама. Это вообще моя «role model» (ролевая модель — Прим. ред.).

А раньше такие слова говорила мне и моя бабушка — но она, к сожалению, умерла в 2021 году. Мама и бабушка — два человека, которые всегда говорили, что я лучшая из лучших. Они видели во мне лучшую даже когда я была тинейджером. Я вспоминаю те времена и думаю: майн готт, и вот эта девочка мечтала о большой карьере? Это была обычная девочка из Фрунзенского района, которых очень много, даже «гадкий утенок».

Но именно потому, что мама и бабушка говорили, что я «бест оф зе бест», я в это поверила. И эта вера толкала меня вперед, я верила в то, что я очаровательна, что я прекрасна.

Думаю, так с детьми и нужно, ведь окружение может прибить своей критикой. Особенно если ты выбрал профессию, предполагающую вероятность получить много отказов. А в этом смысле профессия актрисы очень токсична. Ты работаешь над ролью, волнуешься — и не получаешь ее. Главное в этот момент не заплакать. Встаешь и двигаешься к следующему проекту.

И когда еще в детстве мама и папа вкладывают в тебя этот стержень, убеждают, что ты супер — ты продолжаешь жизнь воином, который не сдается. И тогда опыт — это просто опыт.

Когда у меня что-то не получалось, мама всегда говорила: это значит, что что-то еще большее и суперское ждет тебя впереди. Не падай. Может, поэтому тяжелые моменты в своей жизни я и не ощущала как тяжелые. Я знала, что завтра всё будет по-другому.

— Эли, но почему вас зовут Эли?

— Мое настоящее имя — Елена, и очень давно друзья называют меня сокращенно — Эли.

А потом было удобно выбрать себя имя, которое не подсказывало бы кастинг-директорам, откуда я происхожу, так как это расширяет спектр возможных ролей. Мне бы не предлагали роли только как «русскоязычной актрисе», которая может сыграть русскоязычную героиню. Вот поэтому и Эли Нова. Кто она? Откуда?

Когда я захожу в кастинг-рум, у меня спрашивают: вы из Франции? Я говорю: нет-нет, я из Беларуси! Они смотрят на мое имя — и ничего не понимают.

— Когда вы говорите, что вы из Беларуси, кастинг-директор понимает, о какой стране речь?

— Еще недавно никто не знал, кто мы и что мы. А в 2020 году все изменилось. Мне повезло, что в Лондоне я нашла много людей, которые разговаривают по-белорусски.

Я выросла в русскоязычной среде, но сейчас стараюсь использовать возможность поговорить по-белорусски. Вот, например, с вами. Если я могу помочь нашему языку сохраняться и быть, то буду это делать.

После 2020 года оформилась белорусская диаспора в Лондоне, о которой я ничего раньше не знала. Было много украинцев, было много русских — а белорусы были разбросаны и жили поодиночке. Теперь белорусы объединились, устраивают совместные ивенты — да такие, на которых всем комфортно. Там никогда не бывает никакой агрессии. Хочешь понемножку начинать разговаривать по-белорусски — как, например, я — пожалуйста! Это очень… nice. Очень найс (смеется).

Сейчас Эли на каникулах, и после интервью она пойдет в музей д’Орсе со своим любимым человеком — он художник. Но в обычные дни она может много времени проводить просто в парке, наблюдая за людьми. И никогда не посчитает эти наблюдения тратой времени, ведь это тот самый опыт другого человека, который так необходим в актерской карьере.

Блиц

— Лондон или Дубай?

— Лондон!

— «Нетфликс» или малобюджетное авторское кино?

— Малобюджетное авторское кино.

— Известный крупный бренд или малоизвестный дизайнер?

— Малоизвестный дизайнер, но если его работа совпадает с моим представлением об эстетике.

Из белорусских? Я работала с несколькими дизайнерами и могу сказать, что наши мастера суперские. Работала с Ольгой Самощенко — она делает суперскую одежду. А самые крутые кашемировые вещи — у Ton-in-ton.

И откуда в Беларуси столько крутых людей?!

— Кейт или Меган?

— (неуверенно) Окей, пойду против прессы: Меган.

— Кино или фэшн?

— (уверенно) Кино.

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