Вера россиян в светлое будущее страны рухнула до исторического минимума 11 12.07.2023, 20:09

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Большинство россиян считает, что страну впереди ждут «тяжелые времена».

По мере того, как война с Украиной затягивается, налеты дронов и обстрелы российских территорий становятся нормой, массовое сознание граждан РФ теряет веру в светлое будущее.

По состоянию на июнь 2023 года 58% россиян заявили, что страну впереди ждут «тяжелые времена», показал опрос общественных настроений, проведенный «Левада-Центром».

За год доля тех, кто негативно оценивает будущее, подскочила на 10 процентных пунктов и достигла рекорда за все время наблюдений (с 2008 года). Предыдущий максимум — 56% — социологи фиксировали в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, который принес России сильнейшее с 1990-х падение экономики.

Примерно четверть опрошенных «Левадой» (24%) заявили, что «тяжелые времена» страна «переживает сейчас». За год их стало меньше на 4 п. п. Доля тех, кто считает, что «тяжелые времена позади» по сравнению с началом войны сократилась практически вдвое — с 21% до 11%, минимума за последние 7 лет.

Резкий рост негативных оценок по поводу будущего начался в России после пенсионной реформы, напоминают эксперты «Левады»: если 2017 году пессимистов было 25-26%, то в 2018-м — уже 52%

Вторжение в Украину, которое принесли стране первую с 1940х массовую мобилизацию, спад экономики и больше жертв, чем во всех войнах после Второй мировой, усилило этот тренд.

И хотя в будущее россияне в массе смотрят мрачно, большинство из них по-прежнему утверждают, что дела в стране идут «в правильном направлении»: такой ответ дали 61% респондентов. Из них каждый третий пояснил, что «поддерживает курс Путина», каждый четвертый указал на улучшение благосостояния людей, а каждый пятый рассказал о «борьбе с фашизмом» и «освобождении людей» на захваченных украинских землях.

Среди тех, кто считает, что страна «движется в тупик», половина (47%) объяснили свое мнение войной, а пятая часть (20%) пожаловались на инфляцию, снижение доходов и обнищание.

Мятеж ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который бросил танки на Москву и едва не устроил первый с 1990-х военный путч, оказал на общественные настроения лишь кратковременный эффект, рассказывает директор «Левада-Центра» Денис Волков.

В день бунта, когда колонны бронетехники шли к столице, индикатор настроений по вопросу о том, куда движется страна («в правильном направлении» или «в тупик»), рухнул на 15 процентных пунктов, но затем быстро восстановился и по итогам июня просел лишь на 7 п. п.

Баланс ответов на вопрос «какое у вас настроение в последние дни» упал на 10 п. п., но восстановился уже на следующий день. «Люди не успели как следует испугаться, как все уже было кончено», — делает вывод Волков.

Согласно июньскому опросу «Левады», 74% россиян заявили, что находятся в «прекрасном», «нормальном» или «ровном» настроении (в мае было 75%, в апреле 78%). В том, что чувствуют напряжение, раздражение, тревогу или страх, признались 25% респондентов. За последние два месяца их стало больше на 5 п. п.

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