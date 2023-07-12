Ученые: В Беларуси есть растение, которое является средством от алкоголизма 5 12.07.2023, 21:37

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Речь идет об арнике горной.

Природный иммуномодулятор, дикая орхидея, средство для борьбы с алкоголизмом — эти и многие другие растения есть у нас в Беларуси. На территории одного только Докшицкого района Витебской области, где 8 июля проходил Фестиваль трав, растет около 70 видов редких и охраняемых растений. Вот что рассказал о некоторых из них на форуме травников Олег Масловский, заведующий сектором кадастра растительного мира института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

- Здесь растет арника горная. Она имеет международный лекарственный статус и фигурирует во всех медицинских базах данных (согласно справочнику лекарственных средств, она обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, ранозаживляющим обезболивающим свойствами, в малых дозах тонизирует, в больших - успокаивает. - Ред.) У нас она редкая, но ученые надеются ее размножить, чтобы использовать. Еще одно редкое растение — плаун баранец обыкновенный, споры которого можно использовать и для борьбы с пьянством и алкоголизмом.

Есть здесь и карликовая береза, которая растет в тундровых болотах на далеком севере, и миниатюрные папоротники, которые можно только под лупой увидеть, и дикие орхидеи, дикий гладиолус, и всем известная сон-трава (прострел раскрытый). Беларусь - центр сосредоточения этого растения. Если сон-трава исчезнет в Беларуси, то исчезнет и в Европе.

Что касается лекарственных растений, которым при правильных заготовках в промышленных масштабах не грозит исчезновение, то это традиционно известные в наших краях тысячелистник, аир болотный, толокнянка, змеевик большой, чага, душица, липа, пижма обыкновенная, лапчатка, тимьян обыкновенный.

Не раз упоминался на форуме травников и лабазник (или таволга) – растение с белыми цветами, вокруг которых вьются пчелы и стоит необыкновенные сладкий аромат. При тщательном изучении оказалось, что народная медицина не зря называет его лекарством от 40 болезней. Уникальная трава обладает обезболивающим, противовоспалительным, мочегонным свойствами.

В Беларуси есть организации, которые занимаются выращиванием и заготовкой лекарственных растений. Общая площадь этого «аптекарского огорода» в 2022 году составляла 792 гектара, что почти на 100 га меньше, чем в 2021-м. Больше половины этих площадей занимает ромашка аптечная. По количеству ей сильно уступают календула, пустырник и другие лекарственные растения.

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