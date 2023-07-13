ВСУ разбили Южный фронт на части и вышли во фланг войскам РФ 13.07.2023, 9:38

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Российские группировки на несколькизх участках берут в кольцо.

На фронте идет игра на то, кто сожжет больше ресурсов. ВСУ уничтожают врага на юге, а оккупанты начали масштабное наступление в Луганской области. Вокруг Бахмута россияне сжигают резервы, чтобы их фронт не провалился, сообщает espreso.tv.

Луганщина

Россияне не оставляют затею отвлечь главные резервы ВСУ от наступления на юге и заставить перевести их для обороны Луганщины. Поэтому на протяжении недели они во многих местах атаковали Силы обороны. Основные удары были сосредоточены к западу от Сватово в районе села Новоселовское , где оккупантам удалось пересечь железнодорожный путь и приблизиться к трассе Купянск – Кременная .

Кроме того, враг продолжил наступать почти на всем участке фронта между Сватово и Кременной , особенно сосредоточившись на продвижении в районе Невского, Червонопоповки, Ямполевки , а также на выбивании украинских военных из лесов к югу от Кременной . Уже несколько месяцев ситуация в этих лесах развивается таким образом, что россияне медленно выдавливают ВСУ на юг, чтобы прижать их к Сиверскому Донцу, заставить отступить с участка фронта около 20 км и тем самым открыть себе возможность наступления на Лиман и Сиверск . Однако это только их намерения. Пока же украинские защитники в Белогоровке уже больше года сдерживают врага.

Битва за Бахмут

Еще на прошлой неделе казалось, что ВСУ деоккупируют два ключевых села возле Бахмута: Клещиевку на юге и Берховку на севере, ведь бои продолжались уже в окрестностях этих сел. Впрочем, россияне ввели новые резервы, ведь от этих сел зависит, насколько долго россияне смогут находиться в Бахмуте.

Бои за Берховку целую неделю шли во встречных контрнаступлениях. Оккупанты несколько раз отбрасывали ВСУ от села, а наши военные несколько раз снова возвращались на эти позиции и продолжали наступление, которое продолжается и сейчас. В то же время, очень неприятным ударом для врага стало продолжение украинского наступления на северные окраины Соледара , где ВСУ продвинулись за неделю еще на несколько километров. В случае продолжения этого успеха оборона Бахмута оккупантами может свернуться раньше, чем ожидалось.

Заняв все ключевые вершины возле Клещиевки, Силы обороны Украины продолжили наступление на юг этого села, а также на соседние села – Андреевку, Курдюмовку и Озаряновку. Таким образом ВСУ растянули линию фронтовых боев и заставили привлечь еще больше ресурсов россиян. Основная задача – перерезать дорогу Бахмут – Горловка . Это позволит взять город в полуокружение и заставить оккупантов покинуть западную часть Бахмута и перейти на левый берег Бахмутки.

В самом городе уже вторую неделю продолжаются уличные бои.

Южный фронт

В Запорожской области на Ореховском направлении ВСУ в нескольких местах вплотную подошли к основной линии обороны россиян и продолжают разбирать ее на детали. Ключевыми секторами боев были Жеребянки, что в направлении на Васильевку и Работино и Вербовое на Токмакском направлении, а также Новопокровка в направлении на Пологи. В то же время ближайших успехов можно ожидать в районе сел Нестерянка – Копани, где ВСУ маневрируют и успешно выходят во фланги оккупантов.

В целом на Ореховско-Токмакском направлении потери оккупантов настолько значительны, что они были вынуждены привлечь здесь свой последний резерв на юге Украины – 35-ю армию, которая разместилась к югу от Вербового . Это хорошо для ВСУ, ведь этот участок хорошо простреливается артиллерией.

В районе Старомлыновки Силы обороны Украины заняли ключевую вершину возле Старомайорского. С этой стороны методически они уничтожают оккупантов в этом селе, а с другой пытаются пробиться на юг между Старомайорским и Приютным . Оккупанты в Приютном чувствуют себя не очень комфортно, ведь уже практически находятся в полуокружении с трех сторон. Так что вполне ожидаемо, что вскоре они отступят из этого села или останутся там навсегда.

Подобным образом ситуация развивается вблизи Новодонецкого , где ВСУ зашли в правый фланг врага и тоже пытаются взять оккупантов в кольцо. Впрочем, несколько южнее, в районе Керменчика, россияне сосредоточили значительное количество резервов, которыми могут и обороняться, и попытаться пойти в контрнаступление.

В Бердянске от ракетного удара Storm Shadow по штабу 58-й армии погиб генерал-лейтенант Олег Цоков.

Удары по Крымскому мосту

Ситуация с деоккупацией юга Украины напрямую зависит от того, когда наконец будет разрушен Крымский мост. До сих пор у ВСУ не было средств для его разрушения, ведь ракеты Storm Shadow не достигают этой цели. И вот на днях ВС РФ заявили, что сбили в Крыму украинскую ракету С-200. Это ракета из советского стационарного ЗРК, созданная для уничтожения воздушных целей. У Украины большой арсенал ракет С-200, но она не имела возможности их использовать. Впрочем, похоже, ВСУ сумели переделать эти ракеты для поражения наземных целей дальностью 300 и, возможно, больше километров. Россияне утверждают, что сбили С-200 в районе Керчи. Если это правда, то скоро можно ожидать целой канонады, которая прекратится только тогда, когда мост упадет.

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