В деревне Бобр проходит прощание с Алесем Пушкиным

В деревне Бобр проходит прощание с Алесем Пушкиным3
- 13.07.2023, 11:32
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Художника, который погиб в заключении, хоронят в вышиванке.
В 10 часов утра во дворе дома по ул. Горная, 4 в деревне Бобр началось прощание с художником Алесем Пушкиным. В 12:30 будет панихида, в 13:30 пройдут похороны, пишет nashaniva.com.
Художника, который погиб в заключении, хоронят в вышиванке, в гроб ему положили шляпу.
Фото с прощания появилось в социальных сетях.
Алесь Пушкин скончался 11 июля на 58-м году жизни в реанимации гродненской больницы.
Как стало известно, у него была прободная язва, ему вовремя не помогли в тюрьме.
Пушкина задержали 30 марта 2021 года и через год осудили на пять лет колонии по обвинению в надругательстве над государственными символами (статья 370 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Сначала наказание отбывал в ивацевичской колонии, а потом был переведен на тюремный режим в Гродно.
У него остались четверо детей.