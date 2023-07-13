В деревне Бобр проходит прощание с Алесем Пушкиным 3 13.07.2023, 11:32

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Художника, который погиб в заключении, хоронят в вышиванке.

В 10 часов утра во дворе дома по ул. Горная, 4 в деревне Бобр началось прощание с художником Алесем Пушкиным. В 12:30 будет панихида, в 13:30 пройдут похороны, пишет nashaniva.com.

Художника, который погиб в заключении, хоронят в вышиванке, в гроб ему положили шляпу.

Фото с прощания появилось в социальных сетях.

Алесь Пушкин скончался 11 июля на 58-м году жизни в реанимации гродненской больницы.

Как стало известно, у него была прободная язва, ему вовремя не помогли в тюрьме.

Пушкина задержали 30 марта 2021 года и через год осудили на пять лет колонии по обвинению в надругательстве над государственными символами (статья 370 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Сначала наказание отбывал в ивацевичской колонии, а потом был переведен на тюремный режим в Гродно.

У него остались четверо детей.

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