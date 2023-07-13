Житель Бреста пришел в клуб с рюкзаком, набитым деньгами 5 13.07.2023, 12:27

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Что было дальше?

Житель Бреста решил гульнуть в одном из клубов города. В увеселительное заведение он пришел с рюкзаком, где была приличная сумма денег. Но, собравшись уходить, брестчанин недосчитался своих сбережений, пишет «Ганцевичский час».

Молодой человек рассказал о пропаже наличности сотрудникам Ленинского РОВД областного центра. Те выяснили, что к краже причастен ранее судимый за эти же преступления 28-летний земляк пострадавшего.

Выяснилось, что обладатель крупной суммы денег не скрывал их наличие, а даже наоборот. На протяжении всего времени пребывания в клубе он ходил по залу и хвастался богатством.

Про это прознал поднаторевший на кражах брестчанин и решил втереться в доверие к денежному «приятелю». Между ним завязался разговор, потом молодые люди стали вместе распивать спиртное.

Вор периодически принялся дружески обнимать «приятеля», незаметно засовывая руку в расстёгнутый рюкзак. Оттуда он постепенно вынимал деньги.

Установлено, что таким способом злоумышленнику удалось достать чуть более 1000 долларов. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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