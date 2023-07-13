Лавров трясет погремушкой 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.07.2023, 13:08

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Сбитые «летчики» падают в Гаагу.

Министр иностранных дел Сергей Лавров трясет ядерной погремушкой. На этот раз в связи с планами вооружения Украины самолетами F-16.

Словно шаман, прыгает ветеран «спецоперации» вокруг костра, потряхивая головой, строит страшные гримасы, произносит заклинания:

«Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере».

Никто вас не «заверяет». Кто вы такие – всем понятно. Кроме того, «рассматривайте», что хотите. Ни позорная ваша ядерная риторика, ни заявления о размещении ядерного оружия у диктатора Лукашенко, никого не испугали. А уж эти новые словеса точно ни на что не повлияют.

Насколько можно судить, Украина получит самолеты F-16 и сможет лучше защитить свое небо. Вопрос перешел в практическую плоскость. Неясны только точные сроки и количество самолетов, которые будут поставлены. Но понятно, что это не отдаленная перспектива.

Оснащение украинской армии современными западными система оружия, превосходящими российские «аналоговнет», всецело спровоцированное «спецоперацией», продолжается. Правящие в России сбитые «летчики» демилитаризации ищут потными руками рычаг катапульты, выход из провальной «спецоперации». «О, где же ты, где же, спасительный парашют?! Мы падаем, падаем в Гаагу!»

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