Холодное лето генерала Суровикина Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

13.07.2023, 13:47

«Генерала-Армагеддона» допрашивают с «пристрастием».

Сегодня глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, комментируя отсутствие в публичном пространстве генерала Суровикина, сказал, что «он отдыхает сейчас пока. Не доступен».

Как известно, генерал Суровикин (по прозвищу «Армагеддон») исчез после мятежных пригожинских дней. В связи со словами Андрея Картаполова понеслись комментарии от анонимных источников, что «генерал-Армагеддон» две недели не выходит на связь с семьей. Ранее были неподтвержденные сообщения, что Суровикина допрашивают.

Удивительно устройство этой власти. Вроде бы вчера еще Суровикин был героем, командующим, а потом как-то непонятно покатился вниз и вот совсем исчез. Все тайна. И взлеты, и падения.

Страна как зритель. Сидит перед озером, а там только круги по воде, да кто-то вдруг выпрыгивает, словно рыба, сверкнет чешуей, грохнется боком о поверхность, уходит на глубину и снова тихо. До следующего всплеска.

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