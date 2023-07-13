ВСУ минируют границу с Беларусью

ВСУ минируют границу с Беларусью4
- 13.07.2023, 17:45
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30 минных полей за десять дней.
Украинские военные и пограничники за десять дней оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей с использованием 5,8 тыс. мин.
Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
«Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам долго еще не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача: сделать приграничную полосу непроходимой для врага», - цитирует Наева телеграм-канал Командования объединенных сил ВСУ.
Кроме того, по словам Наева, вдоль границы выкопано около пяти километров траншей и шести с половиной километров противотанковых рвов.