Ученые обнаружили следы древнейших ледников на Земле 13.07.2023, 18:47

Это открытие может много рассказать об истории нашей планеты.

Ученые заявили о том, что смогли обнаружить следы древнейших ледников на Земле. Они «скрывались» древних породах, испещренных изотопами кислорода, которые лежат под крупнейшими в мире южноафриканскими месторождениями золота, сообщает Science alert.

Открытие поможет лучше понять, как развивалась наша планета на ранних этапах своего существования.

В ходе исследования ученые изучили пласты горных пород, расположенные недалеко от Дурбана на восточном побережье Южной Африки, которые содержат ледниковые отложения, возраст которых оценивается в 2,9 миллиарда лет. То есть, они являются самыми древними из известных на Земле.

Обычно породы такого возраста носят на себе следы различных геологических изменений. Вместе с тем, супергруппа Понгола почти не изменилась с момента формирования в результате затопления внутреннего моря.

«Это одна из немногих областей, которые остались практически нетронутыми и неизменными с ранней Земли. Эти отложения представляют собой окаменелые ледниковые морены, которые в основном представляют собой обломки, оставленные ледником, когда он постепенно тает и сжимается», — заявил геолог Орегонского университета Илья Биндеман.

Ученые измерили уровни изотопов кислорода в образцах песчаника и сланца из супергруппы Понгола и выяснили, что они содержат самые низкие уровни кислорода-18 из всех пород, которые были проанализированы до сих пор. В них также были высокие уровни кислорода-17, что указывало на то, что они образовались при низких температурах.

«Это означает лед. Соедините эти геохимические данные с данными о моренах, и вы получите ледники — самые старые ледники, обнаруженные на Земле», - заявил Биндеман.

Изотопы кислорода — это стабильные, долгоживущие разновидности кислорода, которые могут быть «тяжелыми» или «легкими» в зависимости от количества нейтронов в их ядре. Когда геологи сравнивают их относительное содержание в древних горных породах, они могут сделать вывод об условиях, при которых образовались эти горные породы.

Полученные данные «указывают на постепенное охлаждение поверхности сред, результатом которого стали ледниковые условия 2,9 миллиарда лет назад». Расположение этих ледников поднимает вопросы о периодах похолодания в далеком прошлом Земли.

Считается, что наша планета полностью замерзала дважды в своей истории: 650 и 700 миллионов лет назад. Но у ученых нет единого представления о том, была ли «Земля-снежинка» полностью замороженным шаром или же на ней присутствовала «слякоть».

Но ученые предполагают, что такое глобальное оледенение могло случаться и раньше. И, если это так, то обнаруженные следы ледников могут быть свидетельствами древнейших подобных событий.

Но есть и другое объяснение появлению этих ледников: древний континент, давший начало Южной Африке, был ближе к полюсам в то время, когда он покрылся льдом.

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