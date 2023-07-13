В деревне Бобр простились с Алесем Пушкиным 5 13.07.2023, 20:39

3,140

Гроб с известным художником к церкви несли на руках.

На похороны известного художника Алеся Пушкина, скончавшегося в неволе в ночь с 10 на 11 июля, собрались около 100 человек.

Среди тех, кто пришел попрощаться, были и местные жители из деревни Бобр, которые знали Алеся с детства, и те, кто приехал специально из разных уголков Беларуси. Проводить отца в последний путь собрались и все четверо детей Алеся Пушкина: три дочери и сын.

Семья решила, что Алесь покинет этот мир в вышиванке, а в гроб положили его знаменитую коричневую шляпу — головной убор, в котором художника можно часто увидеть на фотографиях, пишет «Наша Нiва».

Сначала прощание прошло возле дома, где одинокой хозяйкой осталась вдова Пушкина — Янина. Потом гроб на руках отнесли в церковь.

Отпевание состоялось в местном православном храме, восстановленном после пожара в 2011 году. Во время того пожара сгорела деревянная церковь, где в 1996 году Алесь Пушкин сделал монументальные росписи стен. В изображениях эпизода Судного дня по правую руку Христа были изображены праведники, по левую — грешники. В изображениях грешников многие видели сходство с Александром Лукашенко и митрополитом Филаретом…

Присутствующие на похоронах художника отмечают, что за ходом траурного мероприятия наблюдала милиция. Правда, к людям сотрудники не подходили, никаких замечаний не делали. Но время от времени что-то снимали на видеокамеру из машины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».