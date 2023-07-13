В деревне Бобр простились с Алесем Пушкиным

В деревне Бобр простились с Алесем Пушкиным5
- 13.07.2023, 20:39
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Гроб с известным художником к церкви несли на руках.
На похороны известного художника Алеся Пушкина, скончавшегося в неволе в ночь с 10 на 11 июля, собрались около 100 человек.
Среди тех, кто пришел попрощаться, были и местные жители из деревни Бобр, которые знали Алеся с детства, и те, кто приехал специально из разных уголков Беларуси. Проводить отца в последний путь собрались и все четверо детей Алеся Пушкина: три дочери и сын.
Семья решила, что Алесь покинет этот мир в вышиванке, а в гроб положили его знаменитую коричневую шляпу — головной убор, в котором художника можно часто увидеть на фотографиях, пишет «Наша Нiва».
Сначала прощание прошло возле дома, где одинокой хозяйкой осталась вдова Пушкина — Янина. Потом гроб на руках отнесли в церковь.
Отпевание состоялось в местном православном храме, восстановленном после пожара в 2011 году. Во время того пожара сгорела деревянная церковь, где в 1996 году Алесь Пушкин сделал монументальные росписи стен. В изображениях эпизода Судного дня по правую руку Христа были изображены праведники, по левую — грешники. В изображениях грешников многие видели сходство с Александром Лукашенко и митрополитом Филаретом…
Присутствующие на похоронах художника отмечают, что за ходом траурного мероприятия наблюдала милиция. Правда, к людям сотрудники не подходили, никаких замечаний не делали. Но время от времени что-то снимали на видеокамеру из машины.