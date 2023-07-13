В Минске сегодня вечером заметили солнечное гало 13.07.2023, 22:16

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Фотофакт.

В Минске сегодня вечером заметили красивое природное явление — солнечное гало, или «ложное солнце». Горожане, успевшие его запечатлеть на телефон, поделились фото с телеграм-каналом «Надвор'е».

Гало — это группа атмосферных оптических явлений, когда вокруг источника света появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», пишет «Зеркало».

Кольцо появляется обычно вокруг Солнца или Луны, но иногда и вокруг других мощных источников, таких как уличные огни. В «завершенном» виде оно выглядит как круг, но может и напоминать нечто вроде перевернутой или неоконченной радуги.

Такое природное явление не редкость, но обычно «ложное солнце» бледное и практически неразличимо на небосводе. А вот яркое гало бывает гораздо реже.

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