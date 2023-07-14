Врач о медперсонале тюрьмы, где умирал Алесь Пушкин: Мои коллеги — сволочи 12 14.07.2023, 7:55

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Алесь Пушкин

Политзаключенного можно было спасти.

В деревне Бобр простились с Алесем Пушкиным. Политзаключенный, известный художник умер в реанимации, диагноз — прободная язва.

Белорусский врач Алексей Носов рассказал сайту Charter97.org, что это за болезнь и как она могла возникнуть.

— Если у врача умер пациент с прободной язвой, этот врач либо полное ничтожество, или просто настоящий ублюдок, потому что по-другому назвать его нельзя. Дело в том, что язвенная болезнь желудка никогда не протекает стремительно, она обычно развивается. На это влияет много факторов, в частности — плохое питание, стресс и так далее.

Довольно серьезное значение в развитии заболевания уделяют в данный момент одной из бактерий, Helicobacter pylori. Эта бактерия довольно агрессивная, потому что является одной из немногих, которые уживаются в кислой среде желудка. Основная масса бактерий там просто погибает.

Заболевание развивается, естественно, с наличием болей. Они могут носить разный характер, например — так называемые голодные боли, которые испытываются до употребления пищи, а после еды происходит определенное облегчение. Есть и сытые боли, которые начинаются сразу после приема пищи, это связано с активностью кислоты в желудке. Просто наличие таких болей является одним из диагностических факторов того, что у тебя язва желудка, для этого даже не нужны определенные исследования. Потом появляется тяжесть в желудке, после приема пищи постоянная изжога, обычно с утра или ночью. Почему так подробно рассказываю — у меня самого она была. Я, как видите, живой.

Соответственно, распознать язву на этом этапе не очень сложно, не обязательно проводить даже исследования, но если провели ФГДС, фиброгастродуоденоскопию, то она будет видна невооруженным глазом. На этом этапе вопрос можно решить абсолютно безболезненно, без операционного вмешательства. Для этого нужна специальная диета, нельзя ни жирного, ни жареного, ни острого и других агрессивных продуктов. Также необходим прием блокаторов протонной помпы, которая отвечает за кислотность желудка, для подавления активности принимают антациды, которые также снижают кислотность в желудке. Если язва диагностирована, взяты пробы и определена бактерия, что она там есть, то дополнительно вводят антибиотикотерапию. Причем необязательно назначают самые жесткие антибиотики, пенициллиновый ряд неплохо справляется на данный момент.

Следующий этап — прободение, тут надо полностью игнорировать человека, чтобы не заметить этот момент. Вы можете представить себе этот момент, дырка в желудке, через которую содержимое желудка попадает на брюшину. А брюшина — это такой орган нашего тела, назовем его так, хоть на самом деле это оболочки, которые отвечают за состояние внутреннего пространства в брюшной полости. В ней находится огромное количество нервных окончаний, на любую агрессию брюшина реагирует очень быстро и оперативно. И это боль, острая кинжальная боль. Кроме того, прободная язва — это кровотечение, потому что поражены все стенки желудка и, соответственно, у человека происходят такие явления, как кровавая рвота и кал черного цвета.

Это безошибочные симптомы, по которым можно ориентироваться. На данном этапе, на начальном проявлении, возможна даже органосохраняющая операция, не обязательно делать резекцию желудка. Все зависит от того, какой размер и как далеко это все зашло. Естественно, когда происходят большие осложнения, когда это язвенная болезнь, множественные язвы, — делают резекцию желудка с хорошим результатом. Конечно, у человека меняется режим питания на всю оставшуюся жизнь, но он остается жив.

Потом развивается перитонит, в данном случае — это гнойно-некротическое воспаление брюшины. Боли жуткие, потому что брюшина имеет огромное количество нервных окончаний. Но на этом этапе, если проведена операция и проведена хорошая санация очагов гнойного воспаления в брюшине, грубо говоря, хорошо вымыта полость живота, то еще сохраняется нормальная возможность на восстановление.

Можете представить себе, сколько времени должно пройти, чтобы человек умер от язвенной болезни в муках? Алесь умер в муках. Это боли, боли жуткие, нестерпимые. Ты не можешь практически ни о чем думать. Они сволочи, причем сволочи — и мои коллеги. Это все можно было вылечить совершенно безболезненно на начальных этапах. Никто палец о палец не ударил.

— В реанимацию его привезли без сознания. Можно ли представить, что в тюрьме не замечали, что заключенный страдает от прободной язвы?

— Это может сказать только тот, у кого ни разу не было язвенной боли, потому что эта боль нестерпимая. Повторяю, нервный стресс, учеба, эмиграция, много всего произошло со мной, поэтому неоднократно у меня были эти боли. Я даже не ходил диагностировать их, потому что знал, что это язва, иначе быть просто не может, симптомы просто очевидные. Занимаясь самолечением и поддерживая диету, я восстановился.

Диета, спорт и многие другие вещи предотвращают появление определенных заболеваний. Но, тем не менее, были моменты, когда я попадал в эти ситуации, излечивался. Мой ответ: невозможно не заметить страдающего язвенной болезнью человека, уж тем более прободной язвой. Невозможно, это преступление, жесткое преступление. У меня просто нет слов.

— Как врач, как бы вы охарактеризовали действия медицинского персонала тюрьмы. Должны ли они понести наказание?

— Естественно. Я понимаю, что Лукашенко — мразь, его окружение тоже, но дело в том, что это преступление практически целиком на руках персонала. Не может быть такого, что у человека заболел живот, а они звонили непосредственно Лукашенко и спрашивали, давать ли таблетку. Это просто бред. Люди, которые там работают, — это пособники режима, других вариантов нет.

Мне абсолютно наплевать, что обо мне подумают коллеги и так далее. Это просто недопустимая ситуация во врачебной этике и во врачебной практике. Можно еще понять, если человек находится где-то далеко, нет контакта, симптомы непонятны или размыты, а так он постоянно находится на виду. Скорее всего, было видно, как Алесь корчится от боли. Это было видно, было видно, как он страдает. Банально омепразол дать человеку с утра натощак — уже ему станет лучше, плюс диета определенная.

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