Полина Шарендо-Панасюк за 2,5 года заключения потеряла 18 килограммов веса 3 14.07.2023, 13:10

3,964

Полина Шарендо-Панасюк

Где сейчас находится политзаключенная - не известно.

Об этом муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо сообщил в Facebook:

- Пришли вести от Полины, которые она успела оставить в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

Стало известно, что ее доставили на «психиатрическую экспертизу» в отдел судебных экспертиз в «Новинках» 29 июня. Полина сразу наотрез отказалась сдавать кровь на анализы, принимать любые препараты и вообще разговаривать с медиками-психиатрами.

Администрация «экспертизы» пыталась психологически давить на Полину, угрожая сделать это силой. Но столкнувшись с непоколебимой позицией мужественной женщины, и благодаря большому резонансу в СМИ, врачи вынуждены были отступить.

Психиатрическая «экспертиза» закончилась так и не начавшись. Полина просто отоспалась в палате неделю и наконец смогла поесть нормальных продуктов, которые мы успели передать ей туда.

Единственное, что Полина успела сделать там при приезде в «Новинки», это взвеситься. Полина весит всего 47,5 килограммов! При росте 170 сантиметров и привычном весе 63-65 килограммов, она потеряла за два с половиной года ГУЛАГа около 18 килограммов. Даже трудно представить, как жена выглядит сейчас.

Уже 6 июля Полину из «Новинок» перевели на Володарку. Там она провела меньше суток и уже 7 июля ее спецэтапом вывезли оттуда в направлении колонии №24 (Заречье). Где сейчас находится Полина нам не известно. Но понятно, что чудовища спешат ее судить, так как срок ее заключения заканчивается 6 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».