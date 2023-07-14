В Европе запретили смартфоны без съемного аккумулятора 12 14.07.2023, 17:23

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Это коснется и iPhone.

ЕС окончательно принял закон, обязывающий делать аккумуляторы в гаджетах съемными – чтобы пользователи могли их быстро и без труда заменить без похода в сервисный центр, сообщает «Униан» со ссылкой на Android Authority.

Новые правила вступят в силу с 2027 года. Также они вводят маркировку аккумуляторов: производители должны указывать информацию о емкости, долговечности и химическом составе аккумулятора.

Целью законопроекта является создание экономики замкнутого цикла для аккумуляторов. Он предполагает максимально возможную переработку и повторное использование материалов. В идеальном сценарии аккумуляторы старых смартфонов должны полностью перерабатываться для создания новых, однако реалистично предположить, что не все материалы могут быть использованы на 100%.

СМИ предполагают, что хоть закон обязательный только для гаджетов, продаваемых в странах ЕС, крупные производители, в частности, Samsung, Google и Apple, скорее всего, будут применять его стандарты и в других регионах.

Напомним, ранее аналогичное решение было принято в отношении ноутбуков. В будущем у пользователей не будет никаких трудностей с заменой аккумулятора в своих портативных компьютерах.

ЕС продолжает ужесточать требования к производителям электроники

В прошлом году ЕС окончательно одобрил законопроект, который сделает стандарт USB-C обязательным для большей части пользовательской. С 1 декабря 2024 года им должны быть оснащены все смартфоны, планшеты, камеры, наушники, электронные книги, консоли и т.д.

Также с 5 марта 2024 года вступает в силу закон о цифровых рынках, обязывающий Apple и другие IT-корпорации разрешить использование на своих платформах сторонних магазинов приложений и платежных систем. Также эти компании обязаны предоставить пользователям возможность удалять предустановленные приложения.

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