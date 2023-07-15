Новая судьба ЧВК «Вагнер»: раскрыты планы Кремля на наемников 15.07.2023, 11:38

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Путин назвал фамилию «преемника» Пригожина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен сохранить ЧВК «Вагнер» как боевую силу, но без ее главаря Евгения Пригожина. Сейчас наемники не принимают участие в войне против Украины.

По информации аналитиков Института изучения войны, российский диктатор признался, что хочет сохранить «Вагнера» как сплоченную боевую силу, а не разделить ее. При этом он пытается отстранить от ЧВК ее основателя Евгения Пригожина.

Кроме того, Путин утверждал, что в России нет никаких частных военных компаний. Эксперты напомнили, что в ходе встречи президента РФ с Пригожиным и 35 командирами «Вагнера» 29 июня он предложил наемникам служить под командованием командира «Вагнера» Андрея Трошева с позывным «Седой», который руководил «вагнеровцами» последние 16 месяцев.

Таким образом аналитики пришли к выводу, что Путин намерен сохранить «Вагнера» как сплоченную боевую единицу, но без Пригожина.

В свою очередь, спикер Пентагона Патрик Райдер сообщил 14 июля, что «вагнеровцы» не участвуют в войне против Украины.

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