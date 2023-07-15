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Новая судьба ЧВК «Вагнер»: раскрыты планы Кремля на наемников

  • 15.07.2023, 11:38
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Новая судьба ЧВК «Вагнер»: раскрыты планы Кремля на наемников

Путин назвал фамилию «преемника» Пригожина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен сохранить ЧВК «Вагнер» как боевую силу, но без ее главаря Евгения Пригожина. Сейчас наемники не принимают участие в войне против Украины.

По информации аналитиков Института изучения войны, российский диктатор признался, что хочет сохранить «Вагнера» как сплоченную боевую силу, а не разделить ее. При этом он пытается отстранить от ЧВК ее основателя Евгения Пригожина.

Кроме того, Путин утверждал, что в России нет никаких частных военных компаний. Эксперты напомнили, что в ходе встречи президента РФ с Пригожиным и 35 командирами «Вагнера» 29 июня он предложил наемникам служить под командованием командира «Вагнера» Андрея Трошева с позывным «Седой», который руководил «вагнеровцами» последние 16 месяцев.

Таким образом аналитики пришли к выводу, что Путин намерен сохранить «Вагнера» как сплоченную боевую единицу, но без Пригожина.

В свою очередь, спикер Пентагона Патрик Райдер сообщил 14 июля, что «вагнеровцы» не участвуют в войне против Украины.

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