ФСБ заявила о подготовке убийства Симоньян и Собчак 4 15.07.2023, 13:56

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За ними якобы «наблюдали» из Москвы и Рязанской области РФ.

Российская ФСБ заявила о том, что в Москве и Рязанской области задержали членов «группировки «Параграф-882», которые якобы «готовили убийство» российской журналистки Ксении Собчак и главной пропагандистки РФ Маргариты Симоньян. У задержанных якобы «изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники».

По версии ФСБ, «велась разведка» около мест работы и проживания Собчак и Симоньян. За каждое «убийство» им якобы «обещали 1,5 млн рублей».

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