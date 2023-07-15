Пассажир заставил посадить самолет из-за недовольства питанием на борту 1 15.07.2023, 19:06

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Пассажир рейса, который летел из Хьюстона в Амстердам, устроил скандал.

Инцидент произошел на борту Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines, который летел из Хьюстона в Амстердам. Полет должен был занять более восьми часов. Но, как только лайнер оторвался от земли и набрал высоту 10 000 метров, один из пассажиров бизнес-класса устроил скандал, сообщает BILD.

В бизнес-классе пассажирам предлагали одно из трех блюд на выбор: ростбиф, жареный лосось или паста с рикоттой и помидорами. Остается неясным: то ли то блюдо, которое заказал дебошир, уже закончилось, то ли он заранее сделал предзаказ по спецменю, но его не приготовили.

Бортпроводники пытались успокоить мужчину, но тот впал в ярость. В районе озера Мичиган пилот решился на внеплановую посадку, чтобы ссадить недовольного. Для этого пришлось сделать несколько кругов, чтобы сбросить топливо. В аэропорту Чикаго мужчину задержали, ему грозит штраф в 37 000 долларов. Самолет прибыл в Амстердам с задержкой в три часа.

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