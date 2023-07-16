В России задержали полковника ФСБ, курировавшего провластные Telegram-каналы 1 16.07.2023, 8:16

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Аналитики раскрыли настоящую причину ареста.

В России арестован полковник ФСБ Михаил Поляков. Именно он занимался политическими преследованиями и курировал провластные телеграм-каналы Кремля.

Российское издание «Важные истории» написало, что Полякова задержали 14 июля в Москве. Названа также причина задержания.

Что известно о задержании Полякова

В сети Михаила Полякова называют администратором прокремлевских каналов «Кремлевская прачка», «Силовики», «Незыгарь» и менее провластного Brief. Эти каналы вместе имеют более 1,3 миллиона подписчиков. Их цитируют пропагандисты.

«Сегодня (15 июля 2023 года – 24 Канал) Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Полякова и второго фигуранта дела, гендиректора компании «Наследие» Александра Санина. Их подозревают в вымогательстве 66 тысяч долларов у руководства группы компаний «Ланит» за удаление постов и трехмесячный «блок на негатив», – говорится в сообщении.

Источник издания рассказал, что Поляков был арестован за то, что он начал «заниматься коммерцией» в прокремлевских телеграм-каналах без согласования с руководством.

Предварительно известно, что Поляков курировал провластные телеграммы по согласованию первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Также вроде бы выполнял приказы мэра Москвы.

Более того, близкий к спецслужбам источник сообщал, что до 2022 года российский полковник ФСБ возглавлял одну из служб Управления по защите конституционного строя УФСБ по Москве и Московской области. Именно это подразделение занимается политическими преследованиями.

В ISW прокомментировали ситуацию с Поляковым

Аналитики американского Института изучения войны подтвердили, что 14 июля российские власти задержали бывшего офицера ФСБ Михаила Полякова, являющегося администратором нескольких популярных телеграм-каналов, освещающих внутреннюю политику Кремля.

«Фракции в российских силах безопасности и Кремле, похоже, борются за контроль над российским инсайдерским информационным пространством», – заявили в ISW.

Там пояснили, что Поляков часто контактировал с минобороны России и использовал свою принадлежность к ФСБ для достижения своих личных целей – вероятно, чтобы использовать секретную информацию для клеветы на российских чиновников. Источник писал, что он мог быть причастен к обнародованной аудиозаписи Попова, задержанию за взяточничество Паршина.

«Арест Полякова свидетельствует о том, что разные фракции в Кремле и российских спецслужбах используют российское информационное пространство и секретную информацию для достижения своих политических и финансовых целей на фоне войны России в Украине», – заявили аналитики ISW.

Специалисты говорят, что если Поляков действительно причастен к деятельности телеграм-каналов, значит российские чиновники видят информационное пространство в России как важный источник авторитета, позволяющий продвигать свои интересы и дискредитировать оппонентов.

Также мятеж Пригожина мог подтолкнуть российских чиновников попытаться дискредитировать или устранить оппонентов, контролирующих некоторые телеграммы, чтобы сохранить свои позиции.

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