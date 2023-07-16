Путин и «ЧВК Шредингера» Михаил Брошин, «Салідарнасць»

16.07.2023, 8:41

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Хозяин Кремля выставил свой позор на всеобщее обозрение.

СМИ уже не раз писали о нарастающей неадекватности Владимира Путина. Очередным подтверждением тому стало содержание разговора российского президента с корреспондентом «Коммерсанта».

Но обо всем по порядку. Давайте вспомним, что Путин говорил о ЧВК «Вагнер» 8 февраля 2022-го, за пару недель до вторжения в Украину, и 27 июня 2023-го.

Итак, сначала Путин отрицал какую-либо связь российского государства с «Вагнером», а менее, чем через полтора года заявил, что эта ЧВК полностью финансировалась из бюджета.

Это еще можно объяснить изменившейся политической конъюнктурой. Позапрошлой зимой президенту РФ выгодно было отпираться от каких-либо связей с одиозной компанией, а ныне, после мятежа, устроенного Евгением Пригожиным, дискредитировать его банду в глазах простых россиян тем, что она воюет не просто так, а за большущие деньги (около 200 миллиардов российских рублей в год только в виде прямых выплат).

Но вот следующие повороты сюжета выглядят совсем уж нелепо. 29 июня Путин встречается с Пригожиным и 35 командирами «Вагнера». А намедни рассказывает Коммерсанту, как это было.

— С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все.

— Можно предполагать, что ЧВК «Вагнер» сохранится как боевая единица?

— Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! — воскликнул Владимир Путин. — У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует!

Прям, какая-то частная военная компания Шредингера. Или суслик из знаменитой в девяностые комедии «ДМБ».

Затем российский президент добавил, что предложил командирам «несуществующей» ЧВК служить дальше под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, который последние 16 месяцев и руководил «вагнеровцами»:

— Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время.

— И что же?

— Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: («Нет, ребята не согласны с таким решением» https://charter97.org/ru/news/2023/7/14/555784/).

...То есть теперь президент признал, что российская казна финансировало несуществующую организацию.

Несуществующая организация, которая ведет боевые действия, называется террористической.

Таким образом, Путин де-факто расписался в том, что РФ – государство-спонсор терроризма.

Более того, из рассказа руководителя России следует, что наемники прислушались не к нему, а к Пригожину. Хорошо хоть по курсу «русского военного корабля» не отправили.

По сути, Путин сам себя «опускает». Похоже, он просто не понимает, как бьет такими историями по собственному и без того пошатнувшемуся авторитету.

В теории можно предположить, что российский президент слил этот фрагмент разговора, чтобы не нести никакой ответственности за будущие деяния «Вагнера». Но эта отмазка детсадовского уровня не сработает.

Поэтому единственным эффектом от обнародования диалога станут очередные имиджевые потери Путина, причем в глазах не противников (там уже терять особо нечего), а сторонников, перед которыми он предстает в образе слабеющего «Акелы».

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

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