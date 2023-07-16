«Получается, что Симоньян в цене уступает Азаренку» 1 16.07.2023, 9:00

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Политолог потроллил российскую ФСБ.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера российская ФСБ заявила о том, что в Москве и Рязанской области задержали членов «группировки «Параграф-882», которые якобы «готовили убийство» российской журналистки Ксении Собчак и главной пропагандистки РФ Маргариты Симоньян.

Историк и политолог Александр Фридман обратил внимание на интересные детали этого информационного вброса:

— ФСБ утверждает, что за убийство Симоньян и Собчак СБУ обещала 1.500.000 рублей, т.е. где-то 16.620 долларов.

Получается, что Симоньян была оценена в примерно 8.000 долларов и уступает Азаренку - самому, пожалуй, одиозному пропагандисту режима Лукашенко. За него (по версии самого Лукашенко) предлагали 10.000. Власти Беларуси ценят свои «лучшие кадры». А вот о Кремле такого сказать нельзя.

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