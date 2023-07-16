Путин попал под пресс Телеграм-канал «Сито Сократа»

16.07.2023, 9:24

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Запускаемый в эфир глава Кремля выглядит все большим убожеством.

Негативные результаты 17 месяцев вторжения в Украину стали неразрешимой проблемой для путинской клики. Но зачистить информационную повестку полностью с целью стереть из нее вопросы о результативности людской гекатомбы и геополитического харакири не получается. Запускаемый в эфир под разными соусами Путин выглядит все большим убожеством. Примерно так же, как возможности российской науки совершить тотальное импортозамещение всех технологий. Возможно, давнишний переход на печатные машинки в Кремле не такая уж глупая идея, но вот создать всеобъемлющую экономику больших данных без импортной научно-технической базы невероятно. Хотя возможно, Путин уже считает РФ частью Китая, что придает затее хотя бы отдаленную реалистичность.

Но озвученную порцию научно-технического популизма в совокупностью с идеей Володина пересадить всех росчиновников на отечественные авто народ воспринимает с сарказмом. Людей просто замыкает на словосочетании «пересадить чиновников», да побольше. Ну, хотя бы пропорционально сокращению российской экономики.

Запрос на посадки хорошо ощущает ФСБ. Путин оказался под невероятным прессингом, и его может просто разорвать. Цели «СВО» провалены, а в армии плодятся мятежные генералы; НАТО на саммите в Вильнюсе расширилось и обещает поддерживать Украину до победного; Эрдоган вместе с африканскими оглоедами предательски давит с продлением зернового соглашения: без гарантий по саммиту БРИКС в ЮАР дерзко ждут новых и новых «жестов доброй воли». Необходимы какие-то нестандартные, креативные решения.

В свете этого Путин сделал интересный ход, заявив, что никакой ЧВК «Вагнера» не существует. По крайней мере, на бумаге, по крайней мере, в рамках российского законодательства. Но как же тогда бюджетные деньги поступали в руки Пригожина? Кто отдавал указания финансировать нелегальное, но самое боеспособное подразделение ВС РФ? И главное, просчитали ли реакцию десятков тысяч вагнеров и членов их семей на подобные откровения первого лица?

Конечно, охранители проводили тщательные расчеты и предложили Кремлю сразу убить двух зайцев. Путч 24 июня стратегически обозначил, что хребет путинизма сломлен, но тактически открыл окно возможностей уменьшить негатив от проигранной войны. Во-первых, «Вагнер»-кейс окончательно развязал руки для проведения экстренных чисток «предателей» и задвигания любых участников трансфера. Во-вторых, дегероизация ЧВК «Вагнер» даёт возможность повесить на мятежников провалы в ходе войны. Новая мифология будет концентрироваться на идее о том, что Пригожин специально блокировал реализацию военной стратегии Генштаба для дискредитации армии, обострения противоречий в обществе и формирования питательной почвы для свержения режима.

Теперь же, когда внутренний враг выявлен, приобретает актуальность задача возрождения общности внутри России вокруг победителя схватки. Проигравшему подчистую на внешнем контуре Путину охранители формируют образ внутреннего победителя. Все равно вождь невыездной из-за ордера МУС, потому все будет сосредоточено только на турне по российским регионам с одинокими вкраплениями китайцев, африканцев, талибов и других мелкотравчатых сторонников ревизии мирового порядка.

Убедительным аргументом в пользу замыкания Путина на внутреннем контуре выступает тщательная работа по зачистке политического Телеграмма. Это – последний оплот альтернативных точек зрения и хоть какого-то свободомыслия. Арест полковника ФСБ Полякова, отвечающего за продвижение прокремлевской повестки – симптом приближающегося схлопывания огромной экосистемы, которая формировала общественное мнение авангарда политической жизни. Тема настолько резонансная, что с целью ее перебить Лубянка решила организовать раскрытие «покушения» на Симоньян и Собчак какой-то школотой. При этом ни один пропагандист не пострадал.

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