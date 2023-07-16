СМИ: ВСУ совершили большой прорыв на Южном фронте и освободили Старомайорское 3 16.07.2023, 11:13

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Украинская армия пошла в наступление на важном участке.

Силы обороны Украины добрились серьезного успеха и совершили большой прорыв на Южном фронте, сообщает dialog.ua.

Российские телеграм-каналы подтвердили прорыв ВСУ и сообщили об освобождении села Старомайорское, что на Бердянском направлении.

Делали раскрыл российский «военкор» Романов. «16.07.2023 Старомайорское, Волновахский р-н… перешло под контроль ВС Украины. Взятие села открывает дорогу на Урожайное и Старомлиновку», - написал «военкор»

Важно отметить, что на этом участке фронта в ходе контрнаступления за последний месяц ВСУ достигли серьезных успехов. Там был освобожден ряд населенных пунктов: Благодатное, Нескучное, Новодаровка и другие.

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