Российские десантники заявили о бунте и походе на Кремль 3 16.07.2023, 11:55

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Михаил Теплинский

7-я дивизия ВДВ снимается с позиций, чтобы поддержать своего командующего.

Военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ России выступили в защиту своего командующего.

Их аудиообращение опубликовало издание «Московская прачечная».

Согласно заявлению, десантники обратились к Минобороны РФ, защищая генерал-полковника Михаила Теплинского. Поводом для этого стало снятие с должности командира 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ генерал-майора Владимира Селиверстова и отстранение от командования 7 десантно-штурмовой дивизии генерал-майора Александра Корнева.

«Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно. Даже до того, что снимемся с позиций и пойдем на выручку нашему Бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах! Десант своих не бросает! Не совершайте фатальных ошибок», – говорится в аудиообращении.

Разложение армии – вопрос времени

Комментируя угрозы десантников, российский публицист Анатолий Несмиян отметил, что «развал армии идет по классическому сценарию многотысячелетней истории человечества».

«Поражение всегда приводит к брожению, а брожение – к росту хаотических сюжетов. А уж если политическое руководство в качестве базового сценария своих действий всегда выбирает закрытые глаза и игру в прятки с проблемами, то разложение воюющей армии становится вопросом времени, причем всегда очень короткого», – заявил он.

Не первая отставка

Это уже не первый скандал с отстранением российских генералов за последние дни. Так, 12 июля бывший командующий 58-й армией, депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение командующего армией генерал-майора Ивана Попова, который на днях был отстранен от своей должности.

«Возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя всех погибших наших друзей обозначил все проблемные вопросы, которые существуют на сегодняшний день в армии», – пояснил он причины своей отставки.

По его словам, из-за этого начальство почувствовало в нем какую-то угрозу и за один день «состряпали приказ министра обороны», вывели его из распоряжения и от него «избавились».

«Нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавил армию в самый трудный момент», – процитировал Попов неких командиров полков и дивизий, с которыми он обсуждал ситуацию.

Конкретных фамилий он не назвал, однако Z-блогеры сообщали накануне, что его отставка произошла после доклада главе Генштаба Валерию Герасимову. Тот, утверждали авторы Grey Zone, расценил доклад Попова как «дезинформацию и паникерство», а когда командующий сказал, что донесет военные проблемы до президента, глава Генштаба расценил это как шантаж, после чего генерал-майор и был отстранен от командования.

Тем временем The Wall Street Journal пишет, что после мятежа и намерения дойти до Москвы ЧВК Вагнера под руководством Евгения Пригожина как минимум 13 высокопоставленных российских офицеров были задержаны, а некоторых из них после допросов уволили.

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