К Пригожину прилетел «черный лебедь»: из Германии срочно вызван особый врач 16.07.2023, 13:09

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Состояние здоровья главы ЧВК «Вагнер» внезапно ухудшилось?

В российский Санкт-Петербург прибыл из Гамбурга (Германия) врач, связанный с главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Это может указывать на резкое ухудшение здоровья мятежника.

Об этом сообщил израильский филантроп Леонид Невзлин.

«Похоже, черный лебедь прилетел к любимому повару Путина. По врачебной линии из Гамбурга мне пришла информация, что врач-онколог, который наблюдает Пригожина давно, в связи с онкологией (рак желудка, операция, химия), был срочно вызван в Питер, в клинику «Согаз-мед», - сообщил Невзлин.

Ранее сайт Charter97.orgсообщал, что главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лечился от рака абдоминальной области.

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