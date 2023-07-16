Ученые выяснили, какую максимальную температуру может выдержать человек 3 16.07.2023, 13:42

2,380

Организм женщин и мужчин реагирует на жару по-разному.

Ученые определили показатель верхней критической температуры тела, при которой человек может нормально функционировать. Пороговый показатель составляет в среднем +40+50 °C

Исследование провел профессор-физиолог Льюис Хелси вместе с коллегами из Рогэмптонского университета (University of Roehampton) в Лондоне. Детали рассказало издание Express.

С повышением температуры окружающей среды тело начинает тратить все больше энергии, чтобы поддерживать оптимальный показатель.

«Мы провели работы по определению диапазона температур, при которых организм функционирует с точки зрения минимальной скорости метаболизма и, следовательно, низких затрат энергии», – рассказал профессор Хелси.

Предыдущие исследования проводились в естественных условиях: например, люди клали кирпич в жару или просто отдыхали на пляже. Добровольцы определяли влияние на организм температуры окружающей среды при максимальном показателе +50C. Результаты эксперимента будут полезны для определения условий труда, в медицинской и спортивной сферах и т.д.

«Это исследование дает фундаментальные знания о том, как мы реагируем на изменение температуры. Нижняя граница так называемой термонейтральной зоны тела, в которой организм не нуждается в активной защите своей внутренней температуры, обычно составляет +28°C», – заявил профессор Хелси.

Если показатель ниже, организм начинает принимать меры по сохранению и выработке тепла. Дрожь, например, является основным способом согреть тело посредством самопроизвольных движений мышц.

А верхний предел был менее четким. В ходе исследования добровольцы, среди которых был и сам профессор Халси, легли на раскладную кровать в специальной экологической камере, где происходило постепенное повышение температуры и влажности. Затем ученые сравнили скорость метаболизма каждого субъекта в обычных и экстремальных условиях.

Во время теста проверяли работу сердца, скорость потоотделения, уровень потребления кислорода. У некоторых людей скорость метаболизма выросла на 20%. Пульс у женщин во время жары ускорялся быстрее, чем пульс мужчин.

«Мы постоянно строим картину того, как организм реагирует на тепловой стресс, насколько он может быть адаптирован и каковы пределы этих адаптаций», – отметил профессор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».