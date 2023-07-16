Российские пропагандисты паникуют из-за прорыва ВСУ Южного фронта и освобождения Старомайорского 16.07.2023, 15:28

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Перед украинской армией открылась дорога на ключевой плацдарм войск РФ.

Информация о прорыве украинской армии в Старомайорском вызвала переполох и неразбериху у российских пропагандистов, пишет dialog.ua.

В российских Telegram-каналах царит полная неразбериха в связи с ситуацией в Старомайорском, где, по данным российских военкоров, произошел прорыв ВСУ.

Первым информацию про отступление российской армии опубликовал военкор Владимир Романов, после чего заявление сделали бывший полевой командир «ДНР» Стрелков и еще несколько российских провоенных каналов, по данным которых, ВСУ взяли под контроль село Старомайорское на юго-востоке Донецкой области.

Бои под Старомайорским шли на протяжении последнего месяца. Населенный пункт расположен в долине реки Мокрые Ялы. Более того, соседний Ровнополь ВСУ освободили 26 июня, Макаровку - в середине июня. После оставления Старомайорского россияне не способны будут удержать соседнее Урожайное на другом берегу речки.

Крупный канал «Военкоры Русской Весны» также подтвердил информацию Стрелкова. «Военкоры» уточняют, что ВСУ после массированной артподготовки сначала удалось продвинуться по лесополосам к селу, а затем и войти в северную часть села, где продолжаются тяжелые бои.

Некоторые блогеры сообщили о том, что атаку ВСУ удалось отбить. Большая часть из них связана с российским Министерством обороны, которое старается умалчивать неприятную информацию в своих заявлениях и через подконтрольную сетку Telegram-каналов.

Российский Телеграм-канал «Рыбарь», также плотно связанный с МО РФ, в 13:00 сообщил об удачном прорыве ВСУ на севере села Старомайорское и последующем их вытеснении оттуда российскими войсками.

По данным «Рыбаря», село находится в низине, поэтому без контроля прилегающих к нему высот наступление проводить сложно – ВСУ сейчас пытаются их занять.

«Военкор» Романов отмечает, что взятие села откроет украинцам дорогу на села Урожайное и Старомлиновка. Старомайорское и соседнее Урожайное являются «воротами» в направлении Старомлиновки, которая выступает ключевым узловым опорным пунктом ВС РФ на направлении удара ВСУ, пишет «Военный осведомитель».

Если эта информация подтвердится, то перед украинской армией откроется дорога на ключевой для российской армии в этом районе населенный пункт Старомлиновка.

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