Бунт десантников — «черная метка» для Шойгу и Путина 2 16.07.2023, 20:38

Ситуация войдет в критическое состояние уже к осени.

Обращение бойцов 7-й дивизии ВС РФ - это очень тревожный звоночек для режима Путина. Разложение армии идет полным ходом, что грозит России целой серией мятежей и бунтов.

Такое мнение в своем блоге в YouTube высказал российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

Бойцы 7-й дивизии в обращении пригрозили устроить свой военный мятеж, если Кремль не прекратит массовые чистки боевых генералов. Подавить это восстание в условиях войны Москва не сможет. Ситуация быстро выходит из-под контроля.

В армии РФ уже вызрела идея о необходимости повернуть оружие против тех, кто бросает их на бессмысленную смерть.

«Российская армия продолжает деградировать и разваливаться. Вслед за мятежом Пригожина выступил генерал Иван Попов с публичным обращением… Раньше такого за генералами не водилось! А вслед за ним записали обращение с угрозами сидящим в кабинете паркетным генералам десантники РФ. Это уже почти военные бунты. В царской России военные бунты в армии начались в 1916 году, за полгода до февральской революции 17-го года. Вот мы на этот рубеж и подходим… Чтобы в армии элитные части вот так записывали обращения к паркетным генералам… Армия разваливается на глазах. Такими темпами уже в августе у нас не будет ни Путина, ни Шойгу, ни Герасимова… А что будет? Один из самых вероятных сценариев при таком повороте событий - мятеж капитанов. Не генералы зажравшиеся (устраивают мятежи), а такие офицеры, которые с десантурой в окопах», - рассказал историк.

Он считает, что ситуация войдет в критическое состояние уже к осени, когда четко обозначится военное поражение РФ на фронте.

«Далеко уже зашел процесс разложения и развала армии! Давление, продолжающееся на фронте, приведет к тому, что не позднее осени все тут начнет сыпаться и рушиться. Бунты пойдут косяками… Так начинаются революции», - констатировал Чернышевский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».