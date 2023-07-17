На Крымском мосту прогремели взрывы: упал пролет 17.07.2023, 7:35

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Движение остановлено.

Сегодня рано утром на Крымском мосту прогремели взрывы. По данным «властей» Крыма, ЧП произошло в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Причины и обстоятельства инцидента не уточняются.

Очевидцы сообщают, что над мостом поднимался дым и был слышен сильный хлопок. Железнодорожное и автомобильное движение на мосту временно приостановлено.

Произошло обрушение одного пролета, еще один сошел с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание.

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