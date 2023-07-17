«Цензор.НЕТ»: Крымский мост атаковали надводные дроны 5 17.07.2023, 8:28

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Украинское издание рассказало, кто может стоять за спецоперацией.

Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация Службы безопасности Украины и Военно-морского флота.

Об этом сообщают собственные источники издания «Цензор.НЕТ» в СБУ.

Напомним, cегодня рано утром на Крымском мосту прогремели взрывы. По данным «властей» Крыма, ЧП произошло в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Причины и обстоятельства инцидента не уточняются.

Произошло обрушение одного пролета, еще один сошел с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание.

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